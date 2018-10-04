不滿我槍決死囚 英國會議員來台拜會司法首長

2018-10-04 19:34

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部8月執行死囚李宏基槍決，引發歐盟對外事務部不滿，而英國脫歐事務影子大臣、下議院議員施凱爾（Keir Starmer）更直接來台拜會司法首長，呼籲台灣在做好被害人家屬保護的配套措施下，朝廢除死刑前進。

據悉，施凱爾1日已與法務部長蔡清祥會面，施凱爾指出，死刑與犯罪之間沒有絕對關係，雖然許多國家在廢死前都遭遇強大的民意壓力，但政治領導者若堅持信念，廢死後遇到的反彈就會越來越小；施凱爾也強調，如果做好被害人家屬的保護措施，死刑就非必要。

蔡清祥則回應，廢死是政府的長期目標，但目前我國仍有死刑，依法必須執行；蔡也說，我國執行槍決的門檻非常高，要確定沒有再審、非常上訴、釋憲、當事人精神喪失等事由，才能簽下死刑令，謹慎且嚴格，不會誤判。

施凱爾4日則拜會司法院長許宗力，會談約半小時，雙方談到量刑問題，施凱爾希望台灣量刑能有一致性；許宗力表示，近日已派人赴英考察，將建立一套量刑準則，讓所有人都能受到一致性對待，而這也是司改國是會議的決議。

對於台灣執行死刑，施凱爾日前曾撰文表達失望，但也指出台灣在其他人權領域上有所進步，未來將成為亞洲人權燈塔，希望台灣政府能暫停簽署死刑令，並朝廢死的最終目標邁進。