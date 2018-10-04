彰化人社福小確幸明年還有嗎？魏明谷給答案

今年百歲人瑞重陽敬老金由縣長魏明谷（坐前排右1）親自送到府。（記者張聰秋攝）

2018-10-04 21:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕攸關彰化人享小確幸的社福政策，「孝順369」、「疼子333」、「65歲以上全口假牙免」、「搭車幸福長青卡」以及「綠能午餐」，經費高，不少民眾擔心沒有足夠財源支應，政策無法持續，擔心選後又變了？縣長魏明谷表示，「錢都已經編足，今年有明年還是會有！」請民眾放心。

4年前縣長選舉時，魏明谷提出多項社福政見，其中，鼓勵生育的「疼子333」，上任後因財源問題無法兌現，今年改由中央推出全國齊一政策接棒完成，綠能午餐2年多前停辦今年又恢復，有不少民眾質疑社福政策反覆不一，憂心選上之後又取消？

尤其，近來發放中的65歲以上長者每人3000元到9000元不等的重陽敬老金，更成為民眾討論話題，不少人質疑，選前討好長者選後又會因為財源理由而中斷。

今天議會開定期會，魏明谷做施政報告，提出照護彰化人、已兌現社福政策，會後，魏明谷受訪指出，明年度彰化縣歲出支出約500億元，支出增加與中央給予縣府一般補助款項高，縣府自籌款相對要高之外，明年社福經費也都一次編足，不會因為選舉結果而有變數。

魏明谷表示，明年孝順369敬老金約8.1億元、綠能午餐約8億元、老人裝牙裝置約2億元、長青幸福卡約6000萬元、每胎3萬元生育補助約3億元，縣府在明年度總預算都已編列完成。

縣府財政處長王乾勇說，中央給予地方政府運用財源，除了統籌分配稅款外，還有一般性補助款，在統籌分配稅款方面，彰化縣是六都之外16個縣市最高，今年91.64億元；在一般性補助款部分，今年獲配128.56億元，連同統籌分配稅款共220.2億元，也是16縣市最高。

王乾勇表示，明年度（108年）中央核定統籌分配稅款97.47億元，一般性補助款135.81億元，總計233.28億元，比今年增加13.08億元，為六都以外，居各縣市之首。