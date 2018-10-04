談農舍興建審查 陳歐珀要訂自治條例

立委陳歐珀（右）今召開農業政策記者會，談到炒得沸沸揚揚的農舍興建爭議，他表示，上任後在農舍興建的位置、設施等相關審核規定，如果中央規定有所疑義，地方有權責用自治條例來處理。（記者林敬倫攝）

2018-10-04 13:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委陳歐珀今召開農業政策記者會，談到炒得沸沸揚揚的農舍興建爭議，他表示，上任後在農舍興建的位置、設施等相關審核規定，如果中央規定有所疑義，地方有權責用自治條例來處理，讓法令更完善，談到是否有與中央法令牴觸的疑慮，他指出，他是法委員，知道立法原則，這不會是問題。

針對農舍政策，陳歐珀指出，他廣徵民意與多方討論，大家最關心的是農舍政策上的穩定，農業是宜蘭的根本，他決心跟農民站在一起，推動農舍政策，他也對此提出捍衛農民權益、農地農用及依法行政3個原則。

陳歐珀指出，未來農舍興建相關審核規定，如果法令有不周全，他願意盡力與各界包括議會，依照地方自治法，來訂定自治條例，相信對農民的權利更有保障，中央標準法規也規定，有關農民的權利義務必須以法令訂之。

陳歐珀指出，他是立法委員，很清楚法律立法的意旨在哪裡，作為一個行政機關，不能超越法律授權，行政命令與行政指導，也必須兼顧人民的權利與財產，這些原則都是立法委員的基本素養，對他而言不會是問題，他也相信，地方有地方的特色，中央的立場一定會跟他一樣，一起維護農民權利。