朱立倫：反燃煤電廠 不反深澳設電廠

新北市議會國民黨團總質詢，共同關心深澳燃煤電廠的設置。（記者何玉華攝）

2018-10-04 11:41

〔記者何玉華／新北報導〕深澳燃煤電廠在這次選舉中成為新北市兩黨市長參選人攻防的重點，新北市長朱立倫今（4）日在市議會表示不反對發電廠，反對的是高污染的燃煤發電廠；而在市議員陳儀君詢問是否反對在深澳放一個電廠？朱立倫表示「不能這樣講」，他是反對在深澳放燃煤電廠，如果台電能規劃符合環保的需求，或海洋能、地熱，那再來討論，不能直接全部否定。

朱立倫表示，新北市絕對沒有反對電廠，轄內的核一、核二及林口電廠，發電供應整個北台灣需求，至於近日「中電北送」的爭議，他強調，那是根據能源局電網的資料，「中電」是負責包含苗栗在內的新竹科學園區，不要造成誤解。

朱立倫強調，他任內都沒有反對林口電廠的更新、擴建，還再2013年核發相關證照，但對於1座已經不存在12年，且中央在5、6年前就因為對環境的影響而取消的深澳電廠，2年前又想要重啟，我們當然是反對，新北市在2016年已經宣布不再核發任何生煤的執照，包括官方、民間的，「怎麼可能事後再叫我們改變」，這是身為首長該有的承諾。

市議員陳儀君問朱立倫「要重新啟用深澳這個電廠嗎？」朱立倫強調，現在沒有深澳電廠，陳儀君追問「以後也不可能有？」希望朱立倫表態反對在深澳放一個電廠。

朱立倫強調，不能這樣講，他是反對在深澳放燃煤電廠，他舉例，如果台電規劃的深澳是符合環保的需求，例如海洋能、地熱，或有其他的選擇，可以再來討論，不能直接全部否定。但現在是用發電中最高污染的燃煤來發電，連學者專家、世界趨勢都反對，他怎麼可能再同意一個全新的燃煤電廠。