參選人望母雞帶小雞 台南競選看板竟出現柯文哲

無黨籍永康區市議員參選人馬杰睿找來台北市長柯文哲同框，希望藉以拉抬選情。（記者萬于甄攝）

2018-10-03 20:21

〔記者萬于甄／台南報導〕台北市長柯文哲竟出現在台南競選看板？2018縣市長、市議員選舉腳步逼近，今年無黨籍台南市長、市議員參選人為數不少，在政治資源相對弱勢的情況下，許多無黨參選人紛紛結盟、聯合造勢，或找知名度高的政治人物同框，期盼能達到母雞帶小雞的效應。

無黨籍永康區市議員參選人馬杰睿就找來台北市長柯文哲「同框」，希望藉此拉抬聲勢，馬杰睿表示，柯文哲是他凱達格蘭學校的學長，今年四月拜訪時，曾和他提到合照宣傳這件事情，柯爽快答應合照後，近期掛上競選看板，果然成功帶動話題，許多選民看到他，也開始會對他有印象。

同選區時代力量市議員參選人林易瑩則掛上與黨主席黃國昌的競選看板，林易瑩表示，競選看板除了自己個人的單獨照外，只會和黃國昌共同掛看板，目前暫無打算和其他政黨聯合造勢。

此外，民進黨因應年底選舉腳步接近，許多選區市議員啟動聯合競選的模式，推出各選區聯合競選看板，包括佳里區、南區、北區等新競選看板紛紛出爐，展現黨內團結的一面，同時，希望藉由市長參選人黃偉哲的人氣，達到「母雞帶小雞」的效果，拉抬各區市議員的選情。