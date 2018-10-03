國家海洋研究院4單位設台中港 最快後年動工

2018-10-03 18:32

〔記者張軒哲／台中報導〕海洋委員會甫於今年4月份成立，並於高雄設置國家海洋研究院籌備處，並將所屬單位廳舍規劃於高雄興達港與台中港院區，立法院副院長蔡其昌今日下午於台中港區會勘用地，盼讓海洋防災與產業、海洋測報與資訊、海洋生態與保育、海洋法政與文化研究所等4單位設置於台中市，最快明年規劃設計、後年動土，盼讓台中海線增添首處國家級研究機構。

為促進海洋研究科技研究，加速海洋資源開發，讓台中港躍升海洋資源研究開發中心，台中港務分公司提出梧棲區中二路與中橫十路一塊約八公頃用地做為設置海洋研究院四個單位廳舍。台中港務分公司指出，中橫十路這塊用地遍植木麻黃，要先進行港埠用地解編。另外，台中海洋生態館旁還有19公頃腹地屬遊憩用地，也是適合設置海洋研究院廳舍區域。市議員楊典忠與王立任也到場關心。

海洋研究院籌備處技監主任邱永芳指出，高雄興達港預計設置海洋科學與調查研究所及海洋人力培訓中心，中港院區部分現有的港灣技術研究中心將規劃為海洋防災與產業研究所，另再規劃興建海洋測報與資訊、海洋生態與保育、海洋法政與文化研究所，將採與環境結合的開放式設計。

蔡其昌表示，台中港有最好條件爭取中央一級研究單位，盼能以現代型園區概念廳舍將融入綠帶與地貌，也要求未來這個館也要有教育館，可以用來推動海洋的教育，而配合梧棲漁港、海洋生態館、電力兒童樂園，未來這個地方觀光能量大、就業機會多，初步獲得共識，應該就會落點在這個地方，預計明年進行單位移轉與規劃設計，後年動土。

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