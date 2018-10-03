獨家》葛特曼記者會口譯拒上場 非專業翻譯臨時代打

2018-10-03 15:59

〔記者吳欣恬／台北報導〕「屠殺」（The Slaughter）一書的作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）昨（2）日在台召開國際記者會，現場中文口譯遭外界批評有誤導之嫌。主辦單位表示，原聘請的專業現場口譯在前一天推辭工作，因此只能請剛自美國返台的友人臨時上陣。

主辦單位蝴蝶蘭文創有限公司負責人吳祥輝昨（2）日記者會後也在臉書上發文「由於發問者和伊森的回答長短不一，因此翻譯時採取簡譯。特此說明。」「即時翻譯者是一位年輕的台裔美國記者。或有疏失，請多包涵。請鼓勵這種時刻願意出面力挺的年輕人。」

主辦單位表示，原本聘請的是一位政治領域的專業現場口譯，但在記者會前一天下午4點進行第一次彩排後，該名專業口譯表示因「個人考量」必須推辭這項工作，也當面向葛特曼本人解釋和說明原由。

面對隔天記者會在即，主辦單位輾轉聯絡上近日返台、原在美國擔任記者的年輕男子臨時上陣擔任口譯。該男雖精通英文，也很清楚「屠殺」書中的內容，但因非專業現場口譯，也沒有任何正式場合的翻譯經驗，因此無法完全精準翻譯。對於記者的提問，也無法做到逐字逐句翻譯，只能進行簡譯。

主辦單位強調，絕對沒有故意曲解或誤導。

主辦單位也坦言，原先聘請的專業現場口譯，在彩排前完全不知道記者會的內容。但主辦單位解釋，以專門政治領域的口譯來說，因工作有其機密性，事先不知道口譯內容是正常的。

主辦單位表示，並不會怪罪臨時推辭工作的專業口譯，尊重對方的考量，但不希望因為口譯的品質影響整場記者會的正當性。而多家媒體都有完整記者會直播影片上網，如果外界對中文翻譯有疑義，也可直接聽葛特曼的發言內容。