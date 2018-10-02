接見英國議員訪團 總統驕傲推薦：台灣的豬肉非常好吃

蔡英文總統。（資料照）

2018-10-02 11:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見2018英國國會議員訪台團時表示，英國議員來訪代表了台英之間友誼的提升，期待他們在行程中感受到台灣的熱情與美好。

總統致詞時首先歡迎英國議員們來到台灣，尤其是蓋尼爾（Mark Garnier）下議員再次訪問台灣，還帶來這麼多好朋友，相信他對這次旅程有很多期待，也希望他們對台灣留下好的印象。

總統提到，最近，總統府的英國色彩越來越重，接待了很多來自英國的朋友，包括對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）、國際貿易部何柏禮（George Hollingbery）副部長。前陣子，立法院蘇嘉全院長拜訪了英國，和蓋尼爾下議員及幾位訪賓有交流機會，相信有他生動的介紹，大家應該對台灣的民主印象深刻。這些高層互訪證明了台英兩國在經貿、能源、國會外交等層面的實質交流，越來越密切。

談及台英貿易，總統指出，今年，我們首度開放英國豬肉進口，不僅為英國帶來商機，也為台灣的肉品市場帶來新選擇。她相信，這些行動都證明了台灣是英國最好的貿易夥伴之一。

總統也指出，今年6月，我們召開了首屆台英能源及農業對話，在綠能、新農業議題上，一起發掘合作的可能性。藉此，我們也讓英國的朋友看到臺灣在落實聯合國永續發展目標上，所做的努力。

總統強調，台灣雖然不是聯合國的會員，但身為國際社會的一員，我們始終有意願、也有能力善盡責任，幫助其他的國際夥伴。無論是在永續發展或是衛生防疫、民航安全以及打擊跨境犯罪等領域，台灣都投入了許多心力。她也期待國際社會能夠看到台灣的努力，不要再因為政治理由，把有能力、也負責任的台灣，排除在國際社會之外。

最後，總統表示，英國議員這次的來訪代表了臺英之間友誼的提升，她也期待他們在行程中，感受到台灣的熱情與美好，希望大家可以常常來台灣，她要很驕傲地告訴大家，「台灣的本土豬肉也非常好吃，請大家務必嚐嚐看」。

訪賓一行尚包括英國國會上議員柯林斯（Lord Collins）、佛克娜（Baroness Falkner）、布蘭斐（Baroness Bloomfield）、下議員何蘭（Kate Hollern）、何樂邦（Philip Hollobone）、摩根（Stephen Morgan），由外交部次長謝武樵及英國在台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）陪同。