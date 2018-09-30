韓國瑜母雞帶小雞 朱挺玗砲打阿扁「趴趴走」沒天理！

朱挺玗致詞時砲打前總統陳水扁，她說，當年她母親吳德美涉官司入獄，是到中風病危才得以戒護就醫，但前總統陳水扁保外就醫，卻能在美術館「趴趴走」，還能在臉書批評時政「有天理嗎？」台下一片鼓掌聲。（記者黃建華攝）

2018-09-30 21:15

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜，今天下午出席前鎮、小港區黨提名市議員參選人朱挺玗的競選總部成立儀式，以「母雞帶小雞」態勢和多名同黨籍的市議員選將一起幫朱挺玗站台拉抬聲勢，再度重申他參選市長的理念，就是全力幫高雄市拚經濟，並喊出「拒絕貧窮、翻轉高雄」，期許國民黨提名的議員選將全上。

朱挺玗強調，她參選是為了讓高雄更好，談到參選心路歷程時，話鋒一轉更砲打前總統陳水扁，她回憶說，當年母親吳德美涉官司入獄，是到中風病危才得以戒護就醫，但前總統陳水扁保外就醫，卻能在美術館「趴趴走」，還能在臉書批評時政「有天理嗎？」台下一片鼓掌聲。朱挺玗的話，頗有與同選區的陳致中抓對廝殺態勢。

前鎮、小港區的國民黨籍市議員參選人朱挺玗今天下午成立競選總部，前鎮區憲德宮廣場湧進上千名支持者高呼「當選！」

包括前立委法院長王金平、立委黃昭順、蔣萬安以及尋求連任的市議員許崑源、李眉蓁、陳美雅、蔡金晏、黃香菽與新人陳若翠、宋立彬等都到場站台，替朱挺玗拉抬聲勢，指出前鎮、小港區向來被認為選民結構「綠大於藍」，呼籲支持者這次能翻轉，讓朱挺玗當選市議員。

市長參選人韓國瑜到場時，現場高呼「凍蒜（當選）」聲不斷，掀起高潮。

韓國瑜盛讚朱挺玗十年來默默耕耘，經商有成，籲請大家支持他參選市長，也支持在地子弟朱挺玗當選市議員。

韓國瑜並再次痛批高雄市在民進黨執政二十年，成為全台最窮的城市，他若當選市長，唯一的理念就是帶領高雄賺錢，擺脫貧窮，只要合法能賺錢的，他當選市長都會推動，籲請選民「翻轉高雄」，讓高雄變天。