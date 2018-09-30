總統雲林輔選 蔡英文：用選票拒絕黑金力量

總統蔡英文（前左3）與五合一參選人振臂高呼當喊。（記者林國賢攝）

2018-09-30 18:38

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人李進勇、斗六市長林慧如今天成立聯合競選總部，總統蔡英文站台時表示，她已明確宣布水井不收規費，卻還有人用不實謠言蹧踏抺黑李進勇，希望大家讓總統拜託，用選票還給正直的「勇伯」公道。

蔡英文表示，李進勇是正直且守護雲林的人，為了水井規費收費不正義，他三番二次到中央為農民請命，向她提出免收規費建言，而她在上次來到雲林，也宣布水井將免收費，對手卻仍用不實謠言蹧踏、攻擊李進勇，是非常不正義的手法，我們要用選票還給他公道。

蔡英文指出：「年底選戰是雲林的關鍵，為我們選出雲林的未來，及雲林的價值，選一個正直力量，所以我們要用我們選票拒絕黑金的力量返回雲林，請大家讓總統拜託一下，支持正直顧雲林。」

李進勇表示，雲林縣這3年多來，創下來農業產值連續年超過700億元、全國第一、綠能發電量全國第一，雲林一直在進步，而雲林需求繼續捍衛清廉、勤政的價值，守護雲林價值，請大家全力支持民進黨所提名五合一參選人，捍衛雲林進步與未來。

李進勇、林慧如與縣議員參選人斗六聯合競選總部今天下午成立，全縣各公職參選人幾乎全部到場，立法院長蘇嘉全也到場致贈好采頭，現場熱鬧滾滾。