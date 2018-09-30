「水牛精神」曾資程議員競總成立 林智堅肯定為民服務有口皆碑

2018-09-30 15:15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底選戰倒數57天，新竹市東區市議員曾資程力拼連任，今舉行服務處成立茶會，新竹市長林智堅、立法委員柯建銘也到場力挺，曾資程承諾將繼續堅持水牛精神，用熱忱和活力為市民服務。

今日曾資程服務處開幕，林智堅與立法委員柯建銘，率領幸福特攻隊12名議員候選人到場力挺，林智堅授戰旗給曾資程，柯建銘則替曾資程披上戰袍，議員鄭宏輝送上包粽串，象徵高中。

「曾資程議員就像強力膠」林智堅表示，讓他服務過的選民，通通「黏牢牢」，為民服務的高效率有口皆碑，「把市民的事，當做自己的事」，也讚曾資程「水牛精神」充滿毅力，監督市政絕不留一手，過去市府啟動微笑水岸計畫，工地位在水源千甲地區，議員天天到工地視察，監督市政相當落實。

林智堅也提出必選曾資程四大特質，第一是選民服務跟市民服務同樣優秀，再來監督市政相當認真，林智堅也強調曾資程相當具有影響力，替市民爭取建設經費活絡東區，第四項則具有獨特的人格特質，「對的事情絕不輕易放棄」，認真跟追各項建設案，秉持打破砂鍋問到底精神，替市民服務。

立法委員柯建銘表示，他與曾資程相識30多年，讚曾資程求學經歷了不起，國高中半工半讀從不放棄，甚至只花了2年時間，從台大國發所畢業，新竹市議會也只有曾資程擁有雙碩士學位，此外，曾資程的「水牛精神」，代表打拼、努力、堅持還有韌性，為民服務絕不懈怠，這種人絕對要進到市議會替大家服務。

出生於農村家庭的曾資程，充分了解基層民眾的需求，對於人民最在乎的民生議題，如路平專案都相當重視，加上擁有金融界的背景，公共事務管理所、國家發展研究所的訓練，不僅讓他明瞭政府運作效能與預算配置，更對審查預特別在行。