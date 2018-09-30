談「柯P認同卡」 柯文哲：這根本是宣傳廣告啦

柯文哲今上午找43位來自全台各地簽署「柯P認同卡」者合照，下午他說，這根本是宣傳廣告啦，推廣政治理念價值。（記者周彥妤攝）

2018-09-30 15:15

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲推出包含16項政治價值的共同承諾書，被外界稱為「柯P認同卡」，今上午更舉辦「見面會」，找43位來自全台各地簽署認同卡的議員、代表、鄉長及市長等參選人合照。柯下午被問是否要藉此組黨，他否認有此事，但他不諱言說，這也不是什麼「柯P認同卡」，這根本是宣傳廣告啦，推廣政治理念價值。

柯文哲今天下午出席「公車友善心運動」優良駕駛頒獎典禮，會前媒體聯訪詢問，談到今天早上爭取連任的議員林瑞圖競選總部成立，柯到場祝賀，林、柯兩人活動熱絡，隨後國民黨市長參選人丁守中也在柯離開後到場，但與林互動不多，且林瑞圖會後受訪直言丁對他不聞不問，反觀柯1個月前就聯繫，希望競總成立可以到場。

柯受訪緩頰，參選人通常在這個時段，都與人為善，且林本來就跟自己比較有來往，後來發現林的榮譽競選總幹事杜永光是台大神經外科的教授，所以是因為我們彼此有很多共通朋友。是否自認做人比丁成功嗎？柯說，不會啦，自己是一個很不通人情世故的人。

談到近日活動，「學姊」黃瀞瑩、柯母何瑞英、妻子陳佩琪都有在節目露面，是否生命中「3個女人」又出現？柯笑說，選舉到了關頭，家人總是會幫忙，發現媽媽比自己還認真，連里長名字都記得比自己還清楚。

至於今天上午與簽署「柯P認同卡」的43位全台各地議員、代表、鄉長、市長等參選人合照，外界解讀要組黨嗎？柯說，講穿了，這也不是什麼「柯P認同卡」，這根本是宣傳廣告啦，推廣政治理念價值；他強調，從頭到尾都沒有說要組黨，本來就沒有這種事，不曉得這些到底怎麼跑出來？

談到國慶將屆，新北市28日就掛上國旗，柯說，北市會掛，10月4日開始，該掛一定掛出來。

記者追問，新北市長朱立倫28日掛國旗，丁守中10月10日當天舉辦國慶派對，會覺得這跟選舉有關嗎？柯說，10月10日國慶，「那你這麼早掛幹嘛？」不用啦，我們都有SOP。