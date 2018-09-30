馬英九輔選侯友宜 再批促轉會「東廠」風波

前總統馬英九今天替國民黨新北市長參選人侯友宜站台輔選，不忘批評促進轉型正義委員會的「東廠」風波。（記者賴筱桐攝）

2018-09-30 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕前總統馬英九今天替國民黨新北市長參選人侯友宜站台輔選，不忘批評促進轉型正義委員會的「東廠」風波。馬英九表示，侯友宜聲望上漲，一方面是自己的努力，另一方面是最近中央政府的促轉會犯了一個大錯，前副主委張天欽居然把促轉會自比為明朝皇帝的特務機關「東廠」，這種心態非常可怕。

馬英九表示，促轉會不論是核心價值、關鍵理念、組織架構及人事安排，都發生了問題，如果不改革的話，難保不會出現第2個張天欽。儘管還在選舉當中，中央政府不能召開一個避重就輕、言不及義的檢討會，說人員都不需要懲處，如果都沒有人犯錯，為什麼沒有懲處？希望中央政府能夠徹底檢討。

馬英九質疑，促轉會主委黃煌雄曾表示，上任2個月都沒看到公文，「為什麼促轉會的同仁不把公文給他看，是誰授意的？這樣不是把他（黃煌雄）全面架空嗎？」他呼籲蔡英文總統、行政院長賴清德應充分授權給黃煌雄，讓促轉會徹底改革，能夠達到追求正義、發現真實、促進和解的目的。

馬英九說，根據促轉會後來發布的聲明，發言人說的那些語言充滿了仇恨與報復，不改革的話真的會出現第二個張天欽，希望黃煌雄能夠硬起來，把促轉會好好地改革。

馬英九以20個字送給黃煌雄，「拒絕做東廠，反對幹特務，正人先正己，自清後人清。」

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