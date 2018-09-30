拆五星寺就對了 民眾：魏明仁成魏明谷「輔選大將」

民眾笑稱「明仁成明谷的輔選大將」。（記者顏宏駿攝）

2018-09-30 09:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府強勢拆除「五星共產寺」獲得民眾掌聲，這2天縣長魏明谷幫黨籍參選人輔選，必提「為什麼要拆五星寺」，台下民眾一片叫好，大喊「這樣做，就對了！」也有人笑稱「魏明仁已成魏明谷的輔選大將」

魏明谷最近輔選行程滿檔，除了幫同志加分，也幫自己加分，他上台固定提到任內做了大規模風力發電、兒童營養午餐、敬老369政策、巷弄長照站、多條新幹道完成...，但台下綠營的支持者似乎只對「拆除五星共產寺」有感。

昨天縣議員參選人黃盛祿成立競選總部，現場超過千名綠營支持者，當魏明谷話鋒一轉到「拆除五星共產寺」時，民眾情緒馬上被帶上來。

魏明谷說，咱二水鄉親已經忍耐太久了，魏明仁在那裡每天升（五星）旗，擴送中國國歌，又把比丘尼趕走，我們覺得不申張正義、悍衛國家尊嚴不行，所以縣府日前做堅決的決定，一定要把它拆到一磚一瓦不剩。台下立即響起如雷的掌聲。

現場一名綠營的支持者說，魏明谷因為拆五星寺，讓綠營的票都回籠了，但王惠美毫無反擊的「施力點」，可見得「得民心者得天下」；近年民進黨感染國民黨的惡習，以為跑紅白帖、送福利、辦影歌星活動才有票，其實那是「花拳繡腿」，真正的政治，是堅定立場，不怕得罪人，哪怕得罪人，都得放下身段溝通，不是「棄守」，這是「政治的藝術」。

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