民進黨屏東市長參選人李清聖 今晚成立競選總部

民進黨屏東市長參選人李清聖今晚成立競選總部，縣長潘孟安、前縣長曹啟鴻前往加油。（記者葉永騫攝）

2018-09-29 23:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東市長參選人李清聖今晚成立競選總部，現場湧入數千名支持者到場加油打氣，展現團結氣勢，李清聖表示，當選後將縣市同步推動各項建設。

李清聖競選總部今晚在屏東市中山路舉行成立大會，現任縣長潘孟安授戰旗、前縣長曹啟鴻為李清聖披綵帶，立委鍾佳濱、周春米等縣籍立委及縣議員、市民代表、里長參選人也到場參加，展現民進黨團結的氣勢，場面浩大。

李清聖提出以觀光產業帶動經濟建設的市政藍圖，配合縣府推動勝利星村、屏東博物館，更規劃萬年溪觀光帶、屏東軍事三D立體彩繪館及大規模特色花海來帶動屏東市觀光產業，由於長期以來縣市不同步，導致屏東市政發展受限，反觀這一年多因縣市同步合作，許多重大建設推展順暢，屏東市政快步前進，成績有目共睹，他已在屏東市舉辦過200多場的座談會，深入了解基層的需求，深感市民的期待，如果當選市長將使縣市同步，屏東大進步。

縣長潘孟安則說明，就任以來減債104.68億元，讓縣府財政大為改善，但是建設持續進行，屏東市的海豐交流道、外環道即將完工，萬年溪大連路段整治、瑞光南路南延工程皆施工中，行政院更已核定屏東至高雄第2快速道路、高雄榮總屏東分院、勝利星村等多項建設，未來縣市走同步，將讓屏東市大進步。