國中小逐步全面加裝冷氣 張麗善教師節提8大教育政策

2018-09-28 17:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國中小逐步全面加裝冷氣、補貼中小學生營養午餐費，提升至全國平均金額以上。雲林縣長參選人張麗善選在今天教師節提出8大教育政策，並贈送到場的多名校長、老師退休人員向日葵，祝福佳節快樂。

張麗善今天在虎尾競選總部籌備處推出教育政策發表會，同時邀請20名校長教師代表接受獻花，張麗善向大家致贈俗名日頭花的向日葵，以向日葵的花語是「沉默的愛」，就像每一位師長對學生不求回報的付出，藉此表達對教師的感謝與敬佩。

張麗善提出8大教育政策，包括國中小逐步全面加裝冷氣、補貼中小學生營養午餐費，提升至全國平均金額以上、擴大幼托能量，提升照顧力量、推動數位學習，落實因材施教、強化英語能力，提升國際競爭力、加強中小學基本學科教學品質管控，提升基本學習能力，取得優勢競爭力、透過無縫接軌的產學合作，培育企業所需人才，提升產業競爭力、廣設運動公園，配合學校運動場所開放，營造運動風氣，促進全民健康等。

現場包括前麥寮高中校長陳樹欉、前北港北辰國小校長李昆妙、前嘉義大學教授、土庫埤腳國小校長張茂源等人對上述政策都大表肯定。

李昆妙對臺灣教育現況表示憂心，以教育應是百年樹人的志業，政府卻將教育推向一個難以預測的未來，感嘆過去的朝會、集會、生活與倫理都不見了，此次參與團隊教育政策擬定，就是要對未來負責，創造教育前景及維護教育者的尊嚴。