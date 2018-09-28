竹北電子遊戲場申設曝光 3竹縣長參選人都稱嚴把關

本報披露，新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場的消息曝光後，3名縣長參選人今日都強調未來將嚴格把關。（記者廖雪茹攝）

2018-09-28 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本報披露，新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場的消息曝光後，不但家長憂心串聯陳情，今日更引發各縣長參選人關切，都強調未來將嚴格把關，絶對不輕開大門，讓學童的生活圈遠離特許行業。

民國黨徐欣瑩表示，今早由市民邀請現勘，由於該址鄰近光明國小僅300多公尺，學童可輕易行經，她深刻體會到家長的疑慮。她認為，縣府應該堅持保障縣民的生活環境品質，過去縣府不能接受電子遊藝場增設，現在的決策者不但對業者開大門，允許業者設立在行政區內，更在學童步行範圍內，完全沒有考慮民眾的心情與立場，顯然失職。

徐欣瑩表示，縣府在決策之前應充份傾聽民眾的心聲，這次縣府同意設置電子遊戲場的地點已明顯有爭議，為求學童與家長的生活圈遠離特許行業，她若當選縣長，未來絕對會嚴加管控，維持縣民居住的安寧與品質，以行政裁量權嚴加把關。

民進黨鄭朝方團隊表示，新竹縣在前縣長林光華、鄭永金等任內，從未同意增設電子遊戲場，邱鏡淳縣長任內也未發出營業執照，年底選舉逼近，竟一反常態，破20年來首例，同意電子遊戲業者在總量管制內依法申請立案，地點在行政區內，附近還有光明國小、東元醫院，周邊社區大樓林立，令家長憂心孩子每天必經的上學之路是否安全。

鄭朝方表示，新竹縣的教育環境，有足夠的條件提供生態、水文、客家文化等相關教學，縣府未思考提升教育品質，卻開倒車，對電子遊戲場業者開大門，令人不解。他強調，孩子的成長環境維護，絕對不能妥協。

國民黨楊文科表示，相當能夠理解為人父母的憂慮，基於維護社會善良風俗和學童安全健康的學習環境，應請縣政府嚴格把關，未來也會積極查核已申請設立之業者，遵守相關法律的規範，保障學童及青少年的良好學習環境。「未來當選縣長，在我任內絕對不會開放八大行業｡」