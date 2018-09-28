竹北電子遊戲場申設曝光 3竹縣長參選人都稱嚴把關

本報披露，新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場的消息曝光後，3名縣長參選人今日都強調未來將嚴格把關。（記者廖雪茹攝）

2018-09-28 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本報披露，新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場的消息曝光後，不但家長憂心串聯陳情，今日更引發各縣長參選人關切，都強調未來將嚴格把關，絶對不輕開大門，讓學童的生活圈遠離特許行業。

民國黨徐欣瑩表示，今早由市民邀請現勘，由於該址鄰近光明國小僅300多公尺，學童可輕易行經，她深刻體會到家長的疑慮。她認為，縣府應該堅持保障縣民的生活環境品質，過去縣府不能接受電子遊藝場增設，現在的決策者不但對業者開大門，允許業者設立在行政區內，更在學童步行範圍內，完全沒有考慮民眾的心情與立場，顯然失職。

徐欣瑩表示，縣府在決策之前應充份傾聽民眾的心聲，這次縣府同意設置電子遊戲場的地點已明顯有爭議，為求學童與家長的生活圈遠離特許行業，她若當選縣長，未來絕對會嚴加管控，維持縣民居住的安寧與品質，以行政裁量權嚴加把關。

民進黨鄭朝方團隊表示，新竹縣在前縣長林光華、鄭永金等任內，從未同意增設電子遊戲場，邱鏡淳縣長任內也未發出營業執照，年底選舉逼近，竟一反常態，破20年來首例，同意電子遊戲業者在總量管制內依法申請立案，地點在行政區內，附近還有光明國小、東元醫院，周邊社區大樓林立，令家長憂心孩子每天必經的上學之路是否安全。

鄭朝方表示，新竹縣的教育環境，有足夠的條件提供生態、水文、客家文化等相關教學，縣府未思考提升教育品質，卻開倒車，對電子遊戲場業者開大門，令人不解。他強調，孩子的成長環境維護，絕對不能妥協。

國民黨楊文科表示，相當能夠理解為人父母的憂慮，基於維護社會善良風俗和學童安全健康的學習環境，應請縣政府嚴格把關，未來也會積極查核已申請設立之業者，遵守相關法律的規範，保障學童及青少年的良好學習環境。「未來當選縣長，在我任內絕對不會開放八大行業｡」

  • 民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今早由市民邀請現勘竹北電子遊戲場擬申設地點，她批評現在的決策者不但對業者開大門，更在學童步行範圍內，完全沒有考慮民眾的心情與立場，顯然失職。 （徐欣瑩提供）

    民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今早由市民邀請現勘竹北電子遊戲場擬申設地點，她批評現在的決策者不但對業者開大門，更在學童步行範圍內，完全沒有考慮民眾的心情與立場，顯然失職。 （徐欣瑩提供）

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