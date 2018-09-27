北市公辦政見會沒辯論 錕P點名柯文哲「說清楚」

2018-09-27 11:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選舉有5人登記角逐，不少參選人紛紛要求辯論。無黨籍台北市長參選人李錫錕今日召開「誰選真的？誰選假的」記者會，指出台北市選舉委員會調查第7屆市長選舉公辦政見發表會，竟有市長參選人不同意辯論，20年來公辦政見發表會沒有辯論等於民主倒退，他特別好奇身為現任台北市長柯文哲有沒有反對辯論，若反對的話應該說明理由。

對此，北市選委會副總幹事余淑（女宜）表示，市長參選人要有2/3以上的人同意才會辦理辯論，今年有3個人希望辯論、有2個人不同意，但不能公布是哪2個人不同意，所以這次公辦政見發表會採兩輪方式辦理，但余淑（女宜）說，市選會辦理公辦政見發表會從沒辦過辯論，一直以來都是民間或電視台舉辦。

李錫錕今日召開記者會一併公布競選官網與主視覺，以鮮豔的紅、黃、綠、藍色塊組成，分別代表照顧長者、中產、活力年輕與首要政見「夜間經濟」。主視覺則為「TP」，即是T代表Taipei、Taiwan，P則是Power、Personality、Policy、Performance。

李錫錕表示，最近他跑市場拜訪10人之中，就有2、3人會問他到底選真的選假的，他要嚴正表達「錕P是選真的」，競選辦公室已經運作2個月，競選總部也找到總統蔡英文在2016年競選時的競選總部，將在10月10日正式開張。

話鋒一轉，李錫錕表示，他最近接到市選會通知居然沒有在公辦政見發表會舉行辯論，就表示5個參選人至少2人不同意公辦辯論會，質疑「到底誰反對首都辯論？這恐怕是20年來第一次首都沒有辯論」，破壞20年市長選舉的規矩。

李錫錕表示，辯論是接受市民的檢驗，不辯論是對自己政見沒信心，質疑自己過去執政的表現，他還意有所指有人「膽怯害怕」，他更點名柯文哲「可能柯市長有、柯市長沒有」，他希望柯文哲能說明 ，這是能說明柯4年來施政表現的機會，他也請其他參選人不要逃避。