馬英九：「慰安婦」和國民黨「軍中樂園」不一樣

前總統馬英九26日出席東吳大學嚴家淦法學講座，以「慰安婦、戰爭犯與國際法—從慰安婦銅像談起」為題進行演講。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-26 13:50

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今演講時提及「慰安婦」相關議題，批評因做勢腳踹慰安婦銅像辭職的日本保守派團體「慰安婦真相國民運動」幹部藤井實彥「我看他是頭發麻了」，馬也強調，他不親日、也不反日，是要做「知日派」、「友日派」。

馬英九今出席東吳大學嚴家淦法學講座演講慰安婦與國際法相關議題，描述慰安婦的起源和二戰後相關處理、國際法問題及日本政府態度，更提到藤井實彥日前做勢腳踹台南慰安婦銅像稱做腳麻，馬批評這理由太過離譜，「我看他是頭發麻了！」

馬英九表示，日本在台灣徵慰安婦確實不像韓國等國家一樣是用綁架、脅迫，沒有拿刀拿槍，但卻是用哄騙，欺騙台灣婦女做看護、雜役工作，實際上卻是做慰安婦，這也是部份台灣民眾誤會台灣慰安婦是自願的由來。

對於「慰安婦」與國民黨政府過去「軍中樂園」差異的爭議，馬英九認為兩者完全不一樣，如金門的「八三一特約茶室」背景是當年台灣公娼制度還未廢止，金門是戰地交通不便，為了解決官兵問題，就在台北招「侍應生」，簽約就有1萬元的安家費﹔「軍中樂園」是自願非強迫，沒有凌虐，也有待遇。

馬英九也在回應學生提問時表示，現在的政府比他當總統時，對日本更加友好，但中華民國跟日本簽的條約、協定，有一半是再他任內簽的，比過去幾任總統做的多。

馬英九認為，他對日政策相當平衡，他在任時建立八田與一園區，而八田與一是有軍國主義思想的日本人，建水利設施也是為日本的殖民統治，台灣統派不斷攻擊他為什麼紀念日本人，但他認為要看「是什麼日本人？」，「我不親日，也不反日」，是做知日派、友日派。

也有學生質疑，馬英九在總統任內為什麼不設慰安婦銅像，馬英九解釋，當時還在跟日本交涉，希望能比照韓國的方式賠償，日本政府能道歉，設銅像則是第二步，這次也是由民間來做，如果是政府做，日本壓力會更大，但現在由民間做比較好。