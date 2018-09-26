「五星共產寺」能拆除 竟要感謝瑞典人…

魏明仁（穿解放軍軍裝者）接受國際媒體採訪，沾沾自喜，不知已捅到馬蜂窩。（記者顔宏駿攝）

2018-09-26 00:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化二水「五星共產寺」一夕成名，但很快就被台灣政府拆除，長期監控這間寺廟的國安局官員說，萬萬沒想到這間「共產寺」會死在國際媒體手裡！

官員說，如果沒有「台灣外交部」，這一切事情都不會發生！原來是瑞典國民不清楚「台灣不是中國的一省」，媒體實地到台灣採訪，才知中台灣有間「五星共產寺」，而這篇報導讓《紐約時報》跟進採訪。

國安官員說，今年2月，瑞典稅務局在未知會我方的情況下，逕自公告將把中華民國（台灣）國名改為「台灣，中國的一省」，引發我國外交部嚴正抗議，瑞典政壇開始注意台灣究竟是一個國家？或像香港一樣？瑞典一家媒體派駐北京的記者到台灣採訪，意外發現彰化二水竟然有「台灣人」自稱「中國人」，還發展組織，因此到碧雲禪寺採訪魏明仁。

這篇報導揭露「五星共產寺」後，立即引起《紐約時報》駐北京記者的興趣，跟進到台灣採訪魏明仁，紐時報導曝光後，意外引發連鎖效應，彰化縣政府臉面掛不住，祭出鐵腕拆違建。

國安官員說，瑞典人報導「五星共產寺」，沒有引起國際間注意，魏明仁卻因上了國際媒體而「自得意滿」，也可向中國交待，但台灣並没有因瑞典媒體的報導注意此事。

後來魏明仁接受《紐約時報》採訪就捅到馬蜂窩，經本報深入報導，國人開始關注、熱議，彰化縣府面子掛不住，祭出鐵腕。官員說，真的是「蝴蝶效應」，也可能是「佛祖有在看」，誰叫魏明仁欺負善良的出家人，天理昭彰，報應不爽。