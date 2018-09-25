印尼棉蘭市長感謝高榮醫療協助 許立明盼擴大雙邊醫材產業發展與合作

印尼棉蘭市長祖爾米（中）今天透過參加全球港灣城市論壇之際來訪高雄，下午專程前往高雄榮總參訪並感謝台灣長期對印尼的醫療協助。（記者張忠義攝）

2018-09-25 23:16

〔記者張忠義／高雄報導〕印尼棉蘭市長祖爾米今天來高雄參加全球港灣城市論壇，下午特地前往高雄榮總感謝院方長期的醫療協助。

高雄市代理事長許立明與高雄榮總院長劉俊鵬一同接待，許立明表示，棉蘭市長兩度盛情參與全球港灣城市論壇，而支持著棉蘭與高雄雙邊情感交流的幕後功臣就是高雄榮民總醫院。

許立明說，「醫療無疆界，送愛到異邦」是高雄榮總走向國際醫療的最佳註解，自2008年起迄今已4次在棉蘭舉行義診服務，越南、柬埔寨、尼泊爾等多個國家也共計義診14次，動員專業團隊近400人次，印尼當地受惠民眾約6,000人次。

高雄榮總並與當地合作培育了40位醫療人才，在醫療協助和服務方面有非常大的貢獻，今年並與印尼棉蘭鵝城基金會、棉蘭大學、棉蘭皇家醫院及棉蘭牙科醫院簽訂合作意向書，讓雙方醫療服務、教學交流皆能更進一步發展，有效提高當地醫療服務水準。

許立明進一步說明，高雄除了醫療技術水準享譽國際外，醫療器材產業在近幾年的努力發展下，產值由2009年新臺幣3.1億元，成長至2017年21億元，產值成長7倍，已在高雄形成一個以牙科、骨科為主的特色醫療器材產業聚落，未來期盼高雄與棉蘭雙邊在醫療技術持續交流過程中，也能多加採購高雄優質的醫材產品，進一步擴大雙邊相關醫材產業的發展與合作。

最後，許立明表示，棉蘭與高雄一樣皆為港灣城市，整個城市與產業的發展脈絡都非常相似，也會遭遇相同的課題，期盼未來在此基礎上更加密切合作關係，相互共同的學習、成長。祖爾米表示，高雄榮總11年前就已到棉蘭，幫助當地的醫療，未來棉蘭與高雄將會持績增加交流、擴大合作。

  • 高雄市代理市長許立明（中）與榮總院長劉俊鵬（右）一同歡迎棉蘭市長祖爾米（左）。（記者張忠義攝）

    高雄市代理市長許立明（中）與榮總院長劉俊鵬（右）一同歡迎棉蘭市長祖爾米（左）。（記者張忠義攝）

  • 印尼棉蘭市長祖爾米專程前往高雄榮總參訪並感謝台灣長期對印尼的醫療協助。（記者張忠義攝）

    印尼棉蘭市長祖爾米專程前往高雄榮總參訪並感謝台灣長期對印尼的醫療協助。（記者張忠義攝）

  • 印尼棉蘭市長祖爾米（左）參觀高雄榮總先進醫療設備。（記者張忠義攝）

    印尼棉蘭市長祖爾米（左）參觀高雄榮總先進醫療設備。（記者張忠義攝）

  • 高雄市代理事長許立明（右）致贈高雄港灣圖樣給印尼棉蘭市長祖爾米（左）。（記者張忠義攝）

    高雄市代理事長許立明（右）致贈高雄港灣圖樣給印尼棉蘭市長祖爾米（左）。（記者張忠義攝）

  • 印尼棉蘭市長祖爾米（左）參觀高雄榮總先進醫療設備。（記者張忠義攝）

    印尼棉蘭市長祖爾米（左）參觀高雄榮總先進醫療設備。（記者張忠義攝）