印尼棉蘭市長感謝高榮醫療協助 許立明盼擴大雙邊醫材產業發展與合作

印尼棉蘭市長祖爾米（中）今天透過參加全球港灣城市論壇之際來訪高雄，下午專程前往高雄榮總參訪並感謝台灣長期對印尼的醫療協助。（記者張忠義攝）

2018-09-25 23:16

〔記者張忠義／高雄報導〕印尼棉蘭市長祖爾米今天來高雄參加全球港灣城市論壇，下午特地前往高雄榮總感謝院方長期的醫療協助。

高雄市代理事長許立明與高雄榮總院長劉俊鵬一同接待，許立明表示，棉蘭市長兩度盛情參與全球港灣城市論壇，而支持著棉蘭與高雄雙邊情感交流的幕後功臣就是高雄榮民總醫院。

許立明說，「醫療無疆界，送愛到異邦」是高雄榮總走向國際醫療的最佳註解，自2008年起迄今已4次在棉蘭舉行義診服務，越南、柬埔寨、尼泊爾等多個國家也共計義診14次，動員專業團隊近400人次，印尼當地受惠民眾約6,000人次。

高雄榮總並與當地合作培育了40位醫療人才，在醫療協助和服務方面有非常大的貢獻，今年並與印尼棉蘭鵝城基金會、棉蘭大學、棉蘭皇家醫院及棉蘭牙科醫院簽訂合作意向書，讓雙方醫療服務、教學交流皆能更進一步發展，有效提高當地醫療服務水準。

許立明進一步說明，高雄除了醫療技術水準享譽國際外，醫療器材產業在近幾年的努力發展下，產值由2009年新臺幣3.1億元，成長至2017年21億元，產值成長7倍，已在高雄形成一個以牙科、骨科為主的特色醫療器材產業聚落，未來期盼高雄與棉蘭雙邊在醫療技術持續交流過程中，也能多加採購高雄優質的醫材產品，進一步擴大雙邊相關醫材產業的發展與合作。

最後，許立明表示，棉蘭與高雄一樣皆為港灣城市，整個城市與產業的發展脈絡都非常相似，也會遭遇相同的課題，期盼未來在此基礎上更加密切合作關係，相互共同的學習、成長。祖爾米表示，高雄榮總11年前就已到棉蘭，幫助當地的醫療，未來棉蘭與高雄將會持績增加交流、擴大合作。