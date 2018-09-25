南台灣水災後坑洞爆量 賴揆允諾調查

行政院長賴清德25日出席立法院院會，專案報告「0823中南部水災之治水機制」，允諾會請地方政府調查馬路出現坑洞原因，以及是否造成民眾意外。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-25 19:23

〔記者蘇芳禾／台北報導］立法院院會今天邀請行政院長賴清德專案報告「0823中南部水災之治水機制」並備詢，對於國民黨立委吳志揚質疑媒體報導南台灣在水患後出現數千個坑洞，賴清德允諾會請地方政府調查原因，以及坑洞是否造成民眾意外。

吳志揚指出，南台灣在水患後出現數千個坑洞，希望行政院不要只是補助地方政府回填、修補，應該要把責任弄清楚。有人猜測是高雄氣爆回填時，提早開挖，導致路基不穩，也有人猜是箱函老舊產生縫隙，更可能是人謀不臧，應該要調查清楚，若造成民眾意外，更可能涉及國家賠償責任。

對此，賴清德說，會請地方政府作詳細調查原因，包括後續解決之道，還有民眾是否造成意外，都會一併處理。

最後吳志揚送上自己的新書《進擊》，供賴清德參考自己在桃園執政時的市政經驗。

民進黨立委葉宜津建議，可學習世界進步國家如何面對極端氣候，例如新加坡對於建地面積大於2000平方公尺的新建案，都會要求建商必須設計相關措施預防水患。

內政部長徐國勇答詢時說，在現行綠建築相關規定中就有雨水集水和相關預防水患設施，可以構成每個建築物有小滯洪池，它雖然不是很大，可以變「螞蟻雄兵」

國民黨立委曾銘宗質疑，他利用假期仔細閱讀賴清德的治水報告，看不到細的方案，也讓人民看不到希望，整篇報告只有初中標準，缺乏整體考量。

對此，賴清德說，實際治水預算、內容，在立法院審議的時候都會有相關細節。這份口頭報告點出歷來大家投入的心血，也點出目前淹水原因，還有未來努力方向。