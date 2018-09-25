親民黨提案通過 108年度總預算案退回立院程委會

行政院長賴清德25日出席立法院院會，就823中南部水災之治水機制進行專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-25 13:35

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今處理報告事項時，立院親民黨團提案將108年度中央政府總預算、前瞻2期預算案退回程序委員會重新提出，院會無異議通過，退回立院程序委員會。

賴清德稍後提出「823中南部水災之治水機制專案報告」，親民黨團總召李鴻鈞在質詢賴清德時說明，前瞻2期包含許多治水預算，政院報告也提到傳統做法不適合等問題，應通盤整理、全面評估後再次提出﹔賴清德回應表示，尊重立院決定。

李鴻鈞質詢時表示，治水幾十年來，問題一直重複，顯示傳統工程工法、百年防洪頻率設計都不合現在需求﹔2006年編8年800億元預算，說編了不會淹水，問題卻還是沒有解決，治水是多元性，牽涉上位整體治水計畫。

賴清德回應表示，台灣水患治理已經是採流域綜合治理的方式，也因地制宜，才能達到減災的效果﹔會淹水五大原因其中一項就是，保護標準只有10年，南台灣就是24小時只能裝250到300毫米，只要24小時內下500毫米，就一定淹水。

賴清德說，國家財力有限，否則南部也能要求能比照北部﹔這幾年來，儘管有些地方還會淹，一方面是工程還沒完成，一方面是雨真的太大，沒有辦法百分百防災，但已達到減災的效果，有做一定有效。

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