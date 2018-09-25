虎尾鎮長參選人陳威成競選總部開張 儼然文青咖啡館

2018-09-25 13:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕跳脫藍綠，虎尾鎮長參選人陳威成虎尾鎮福民路1號成立「小威招待所」競選總部今天啟用，乍看就是一家文青咖啡館，有別一般競選總部，讓人眼睛一亮，陳威成邀大家來喝咖啡「提政見他實現」。䁥稱「小威招待所」的陳威成競選總部，原本是虎尾第一家牛排館，整修過程就吸引不少路人目光，光鮮亮麗又充滿潮味的空間，讓人以為是即將新開的咖啡館，竟完全是經由年輕人改造的競選總部。

前監委陳鍚章之子的陳威成，為擺脫坊間「不選」的傳聞，陳威成先是落髮明志，再以最具開創性的競選總部展現參選決心與其對虎尾城市規劃視野，今天陳錫章的遺孀李靜也到場為兒子加油打氣，盼虎尾鄉親支持陳威成。

李靜說，數十年來陪伴先生陳錫章從事公共事務的服務，不捨兒子還要背負選舉的人情包袱，尤其深知選戰過程的辛苦，看著陳威成勇於承擔又受到不實耳語傷害，她才站出來支持，並為陳威成及其競選團隊的創意讚不絕口。

陳威成說，這座堪稱全台最潮的競選總部，以黑白色調為主，大型看板採漫畫風，總部內還有精采壁畫，呈現1920年代虎尾街景回應虎尾郡設立時的日治大正浪漫風格，黑白線條展呈現出當代俐落的空間感，又不失復古情調，且每週舉辦講座，跳脫緊張與嚴肅的選舉氣氛。

今天活動現場不少年輕人到場聲援，在虎尾工作、24歲「緋櫻蝶」期待在虎尾成家，就讀虎科大的班隊「飛魚、阿潔」非常喜歡小威招待所，感受到競選團隊的創意，預告9月30日競選總部成立將推出虎尾設郡100年「虎尾日」系列活動，扣住競選主軸，以「國際綠能城鎮」城市規劃願景，邀虎尾人共襄盛舉。

  • 以黑白色調漫畫風、壁畫為裝飾的虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張。（記者廖淑玲攝）

    以黑白色調漫畫風、壁畫為裝飾的虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張。（記者廖淑玲攝）

  • 以黑白色調漫畫風、壁畫為裝飾，虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所大受年輕人歡迎。（記者廖淑玲攝）

    以黑白色調漫畫風、壁畫為裝飾，虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所大受年輕人歡迎。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所突破傳統儼然一家文青咖啡館。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所突破傳統儼然一家文青咖啡館。（記者廖淑玲攝）

  • 陳威成競選總部9月30日成立將推出虎尾設郡100年「虎尾日」邀大家穿復古服裝參加。（記者廖淑玲攝）

    陳威成競選總部9月30日成立將推出虎尾設郡100年「虎尾日」邀大家穿復古服裝參加。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張，邀大家來喝咖啡提政見。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長參選人陳威成競選總部小威招待所開張，邀大家來喝咖啡提政見。（記者廖淑玲攝）

  • 陳錫章的遺孀李靜（中）為兒子陳威成加油打氣。（記者廖淑玲攝）

    陳錫章的遺孀李靜（中）為兒子陳威成加油打氣。（記者廖淑玲攝）

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