虎尾鎮長參選人陳威成競選總部開張 儼然文青咖啡館

2018-09-25 13:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕跳脫藍綠，虎尾鎮長參選人陳威成虎尾鎮福民路1號成立「小威招待所」競選總部今天啟用，乍看就是一家文青咖啡館，有別一般競選總部，讓人眼睛一亮，陳威成邀大家來喝咖啡「提政見他實現」。䁥稱「小威招待所」的陳威成競選總部，原本是虎尾第一家牛排館，整修過程就吸引不少路人目光，光鮮亮麗又充滿潮味的空間，讓人以為是即將新開的咖啡館，竟完全是經由年輕人改造的競選總部。

前監委陳鍚章之子的陳威成，為擺脫坊間「不選」的傳聞，陳威成先是落髮明志，再以最具開創性的競選總部展現參選決心與其對虎尾城市規劃視野，今天陳錫章的遺孀李靜也到場為兒子加油打氣，盼虎尾鄉親支持陳威成。

李靜說，數十年來陪伴先生陳錫章從事公共事務的服務，不捨兒子還要背負選舉的人情包袱，尤其深知選戰過程的辛苦，看著陳威成勇於承擔又受到不實耳語傷害，她才站出來支持，並為陳威成及其競選團隊的創意讚不絕口。

陳威成說，這座堪稱全台最潮的競選總部，以黑白色調為主，大型看板採漫畫風，總部內還有精采壁畫，呈現1920年代虎尾街景回應虎尾郡設立時的日治大正浪漫風格，黑白線條展呈現出當代俐落的空間感，又不失復古情調，且每週舉辦講座，跳脫緊張與嚴肅的選舉氣氛。

今天活動現場不少年輕人到場聲援，在虎尾工作、24歲「緋櫻蝶」期待在虎尾成家，就讀虎科大的班隊「飛魚、阿潔」非常喜歡小威招待所，感受到競選團隊的創意，預告9月30日競選總部成立將推出虎尾設郡100年「虎尾日」系列活動，扣住競選主軸，以「國際綠能城鎮」城市規劃願景，邀虎尾人共襄盛舉。