美國核准對台軍售3.3億美元 總統府：更有能力確保台海和平穩定

美國國務院已同意對台灣出售價值達3.3億美元（約101億元台幣）的F-16等戰機備件。（路透）

2018-09-25 09:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對美國政府在美東時間24日核准新一批次對台軍售項目，並向國會提交通知，總統府對此表示歡迎與感謝。

美國五角大樓當地時間週一發出聲明表示，美國國務院已同意可能對台灣出售價值達3.3億美元（約101億元台幣）的F-16等戰機備件。

根據《路透》報導，五角大廈聲明提到，這項軍售案將售予台灣F-16、C-130、F5、經國號（Indigenous Defense Fighter，IDF），以及所有航空器系統備件，以及其他相關必要支援系統。

聲明表示，「這項出售案將有助於提升美國的外交政策和國家安全，也有助於提高受援助國的安全和防禦能力，這將是政治穩定、軍事平衡和經濟進步的重要力量。」

五角大樓表示，擬議的出售案是維持台灣所需的防禦能力，並不會改變台海地區的軍事平衡。

對此，總統府發言人黃重諺表示，堅強的自我防衛，將助益台灣人民在面對嚴峻的安全挑戰時更有自信，也讓我國更有能力確保台海與區域的和平穩定，更從而在此基礎上，持續尋求兩岸關係的良性發展。

黃重諺表示，感謝美國政府對台灣國防安全的重視，以及堅定履行台灣關係法與六項保證的承諾。在此同時，我們也會持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，並在國防安全在内的各項議題與美方保持密切溝通與合作。