中國為何欺壓台灣？奧媒：怕人民仿效台灣精神

中國欺壓台灣，奧媒觀察文指因中國怕人民仿效台灣精神。圖為台灣高中組隊參加南非世界盃室外拔河錦標賽，獲得冠軍。（資料照，記者謝介裕翻攝）

2018-09-25 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國不擇手段欺壓台灣，已經是全球共知，奧地利一家媒體並發表一篇評論，就指中國施壓台灣，要用14億對付2300萬人，想透過各國力量讓國際社會忽視民主台灣的存在，進而一口吞下台灣，而北京為何要這麼做？就是擔心中國人民仿效台灣精神。

奧地利《新聞報》（Die Presse）的這篇評論，是由畢曉甫（Burkhard Bischof）所撰文「北京施壓臺灣，要用14億對付2300萬人」（1,4 Milliarden gegen 23 Millionen:Taiwan unter dem Druck Pekings），受到中國海外中文媒體的轉登。

文章舉例，近1年來中國用各種方式打擊台灣，如利用金錢外交買走台灣友邦、蠻橫脅迫全球航空在網站上更改台灣的稱謂、號令聯合國拒絕台灣參加任何有關活動，以對付愛好和平、追求普世價值的台灣人民。

文章提及，台灣擁有自由、平等及公開透明的選舉、活躍而開放的媒體、高度的環保意識、值得全球學習的醫療保險制度、全力保護少數族群等等，而這些都是中國所沒有的，北京不樂見台灣的變革與努力，因為他們擔心中國人民群起傚尤，擔心會引發骨牌效應。

文章作者還引述其他的國際具有份量外交專業雜誌《國際政治》指出，台灣面對中國壓力，並未出現過度慌亂的反應，反而更重視社會內部的自由及不斷加強的整體力量。