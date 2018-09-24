花縣還缺597名選務人員 最高投票所在天祥

花蓮縣五合一選舉11月24日投票，今年因公投合併大選，選務工作繁瑣，降低部分公職人員參與意願，造成各地選務人力吃緊。圖為2016年總統立委選舉，花蓮投開票所投票狀況。（資料照，記者王峻祺攝）

2018-09-24 13:14

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣五合一選舉11月24日投票，今年因公投合併大選，選務工作繁瑣，降低部分公職人員參與意願，造成各地選務人力吃緊，花蓮今年共有299間投開票所，最高投票所在天祥，海拔約670公尺，全縣選務人力共需4485人。花蓮縣選舉委員會表示，人力招募持續進行，目前仍有597人待招募。

年底大選綁公投，造成選務工作複雜，因有外界傳言「開票恐要開到半夜」，導致全台選務人員招募不易，中央選舉委員會今已回應將依規劃進度辦理人力後續招募，並藉由增加補休方案及適度提高選務工作費用，讓選務順遂，進而解決人力荒。

花蓮縣選委會表示，依選罷法規定，投開票所主任管理員、主任監察員須為公教人員，管理員及監察員則要有一半人數具備公教身分；一天工作津貼依序為3800元、3100元、2500元及1700元。

縣選委會指出，花蓮縣共有299間投開票所，地方選舉部分，一個投票所需要9人，但因公投領票、圈票處與地方選舉分開，依中選會規劃，各投開票所還需增加6名人力，全縣預估共需4485名選務人員，但目前人力仍短缺597人，將盡力協調補齊人力。

另外，花蓮縣內最高投票所是第105號，位在天祥谷園山莊，海拔約670公尺，所屬鄰別為秀林鄉富世村第13至19鄰，自綠水地區向西，直至與台中交界的大禹嶺、與南投交界的合歡山莊為止，涵括選區面積列居全國最大。

花蓮縣警局新城分局長廖修鴻說，天祥社區主要由天祥、梅園竹村、西寶、洛韶等4區組成，實際居住居民約63戶、161人，而合歡社區則由慈恩、碧綠神木、關原、大禹嶺、小風口等5區組成，實際居住居民約16戶、28人。路程最遠選民，需奔波62公里才能到達天祥投票所投票。