高雄橋頭科學園區 徐國勇：發展條件優

橋頭新市鎮後期發展區為科學園區預定地，目前多為農地使用。（記者蘇福男攝）

2018-09-22 20:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕內政部長徐國勇今天（22日）下午視察高雄橋頭科學園區預定地，強調高雄水、電、人才樣樣不缺，橋頭科學園區具備天時地利人和優勢，未來發展無可限量。

徐國勇今天上午南下高雄市參加鳳山水資源回收中心放流水回收再利用通水典禮後，下午由營建署長吳欣修、前內政部長余政憲等人陪同視察橋頭科學園區預定地，高雄市政府秘書長趙建喬、經濟發展局長李怡德接待、進行簡報。

李怡德表示，橋頭新市鎮後期發展區還有1000公頃用地，市府從3、4年前就開始思考產業發展問題，該區域條件非常好，南邊有5所大學院校，其中，高雄科技大學是全台最具規模的科技大學，科學園區人才不虞匱乏。

他說，橋頭科學園區預定地目前大部分是作農業使用，尤其是台糖公司，有部分臨時建築但未申請，也有幾家工廠，僅有1家取得臨時工廠登記證，還有一座不到1公頃的小滾水泥火山，屆時會劃設保護區不受影響。

李怡德表示，營建署長吳欣修建議透過區段徵收方式，將高速公路東側私有地交換到高速公路西側，劃設住宅區和部分商業區，地主的利益和期待不會因設置科學園區而受損，行政院政務委員張景森目前每2週召集相關單位開會加緊腳步作業。

徐國勇表示，相關簡報他在內政部已聽取，今天特地實地視察，他說，當初橋頭新市鎮開發計畫預計吸引24萬人口進駐，但他坦言如果沒有產業進駐，20年也不可能達成。

他以台北內湖、南港區為例，兩區原為邊陲地帶，直到近2年因內湖科技園區、南港軟體科學園區和南港展覽館等產業進駐，才迅速發展為有30多萬人口的北市第二大行政區。

徐國勇說，把科學園區帶進橋頭新市鎮，並採土地交換方式，是發展最直接、快速的作法，開發阻力也可減到最低，尤其高雄水、電、人才樣樣不缺，橋頭科學園區具備天時地利人和優勢，他相當樂觀其成。

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