張花冠告陳明文性騷聲請再議 發回嘉檢續查

2018-09-21 13:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣長張花冠控訴，去年9月參加民雄鄉大士爺祭時，被同黨立委、前任縣長陳明文強摟肩膀講話，怒告陳涉嫌性騷、恐嚇，嘉義地檢署今年8月偵結、將陳不起訴處分，張花冠9月4日向嘉義地檢署聲請再議，送台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長審議，台南高分檢檢察長認為再議有理由，將全案發回嘉檢續查。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，告訴人聲請再議後，承辦檢察官本月6日將卷證資料送請台南高分檢審議，12日將全案發回，嘉檢近日已收到公文，將重新分案調查。