細數蔡政府執政表現 吳敦義：終於迴報自己身上

2018-09-21 13:06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席「北北基市長候選人台灣影視界後援會」造勢活動，他在致詞時指控蔡英文總統2012年競選時的「三隻小豬」募款違法，可是國民黨沒有清算她，反觀蔡英文執政2年多來，卻清算鬥爭國民黨，不過現在已經「迴報」到自己身上，日前嘉義、台南、高雄大雨一下到處淹，蔡英文搭雲豹裝甲車勘災，被嘉義農民喊下車。

吳敦義表示，國民黨當年在立法院有多數席次，連推動修憲都可以，「但是我們沒清算、鬥爭民進黨，哪怕就是她違背政治獻金法，搞所謂『三隻小豬』，這小豬是完全違法的，你到底放多少錢，沒有人知道，沒有記錄，她如果要買票、要行賄也是可以的，豬還有很大的，不是只有小豬，也可以塞支票、塞美金，它是完全違法的，可我們沒有去清算她，要清算她，我們連憲法都可以修，就是這樣的黨，不當黨產也可以修，不當家產我們也可以辦，我們都沒有這樣，沒有想到她這2年多來是用多麼狠的態度來清算國民黨、鬥爭國民黨，現在也等於清算到、迴報到自己的身上來。」

吳敦義接著說，「你看看這段時間能像樣嗎？一個嘉義、台南、高雄大雨一下，到處淹，你看這位女士，她還以為是去閱兵，坐雲豹裝甲車去」，結果被嘉義的農民喊下來。

吳敦義進一步指出，這場雨結束後，到處坑洞，報紙登了「千坑之城」，在台南、高雄有七、八千個坑，就連中型拖車也都會陷入，「那為什麼會這樣？很簡單，當然是偷工減料」，「都是廢棄物下去填的」。

吳敦義說，根據他的從政經驗，「這些技倆我太清楚了﹗」「就是用廢棄物去填的，一定是貪贓枉法」。

他還說，這2天又有「特殊新聞」，總統府的武官居然與隨扈通姦，「老實講，這種總統還有臉面對我們國人嗎？無恥到極﹗」

吳敦義表示，蔡英文總統在兩岸政策上也欺騙國人，過去競選時說要維持兩岸現狀，早年擔任陸委會主委時答覆立委質詢「九二共識」問題時，親口說「在我們的立場是各自表述一個中國」，如今兩岸關係沒有維持現狀，卻變成「已讀不回」，過去馬政府時期大量中客來台，如今觀光蕭條，連夜市生意都變差，「這就是蔡英文的負面貢獻」，「所以這個帳要把它算在蔡英文頭上﹗」