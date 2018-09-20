楊文科走訪關西基層 提出7大縣政行動方案

2018-09-20 16:46

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天到關西鎮參加東方早起會座談、仁安里固本會報等活動時，提出「科技交通建設」、「智慧便民生活」、「綠能永續產業」、「青年創業招商」、「文化教育深根」、「精緻農業觀光」、「數位透明政府」等7大縣政行動方案，呼籲鄉親跟他一起讓新竹縣更好。

楊文科說，他的競選口號是「文化科技智慧城」，所以要推動「科技交通建設」，打造科技智慧廊道、整合縣市園區號誌網絡、建置大數據智慧交通行控系統、提供智慧手機交通資訊，也要發展「智慧便民生活」，以資通技術結合公共設施建設，提供市民智慧生活的便利服務，提升民眾的幸福感受。

他也說，「綠能永續產業」是國家發展的大方向，所以他要加強推動多項園區建設，輔導傳統產業轉型綠能永續產業，藉此鼓勵「青年創業招商」，設立青年創客基地，鼓勵AI、機器人、3D列印、VR、軟體設計、App設計的創客青年進駐創業，但仍保留並發展「精緻農業觀光」，導入新興科技發展科技農業。

楊文科說，「文化教育深根」方面要興建新竹縣總圖圖書館、打造國際音樂休閒廊道、新建中小學並增設非營利幼兒園、補助中小學裝設冷氣經費；「數位透明政府」方面要以資通技術提升城市管理與政府執行力，提供鄉親有感的服務。