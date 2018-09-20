鹿窟事件 監院將函促轉會塗銷受害者前科

2018-09-20 15:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察院國防及情報委員會今日通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將請促轉會協助處理1952年發生的「鹿窟事件」後續。2名監委說明，監院調查該案時，促轉會尚未開始運作，現今促轉會已掛牌，監院會把131名遭判決村民，以及6名遭刑求者名單函促轉會處理，盼促轉會辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」，及撤銷其罪刑宣告並塗銷前科紀錄，落實平復司法不法，彰顯轉型正義。

高鳳仙、楊美鈴向國防部、檔案管理局等機關調取相關卷證資料共數百餘卷宗，頁數數以萬計，費時共1年半、1年4個月，分別提出600餘頁、300餘頁的調查報告。2名監委今日表示，1952年12月28日夜間，當時台灣省保安司令部派軍到鹿窟山區展開圍捕，她們調查相關事證顯示，許多村民遭拘留於光明寺的狹小空間內被嚴重刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打、用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終生殘廢，甚至骨頭破碎而發瘋，亦有受害者於獲釋後自戕。

2名監委表示，其中至少有6位遭刑求村民，因官方未留下逮捕、拘禁及釋放之紀錄，亦未經裁判或不起訴處分，因而未能依據「戒嚴時期人民受損權利回復條例」或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」請求回復權利或補償，因此，監委籲請促轉會依促轉條例第6條第2項規定，對此6位村民或其家屬辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」等措施，以保障人權。

高鳳仙、楊美鈴表示，事件發生後，鹿窟基地村民經判決有罪者93人，其中28人判死刑、1人判無期徒刑、64人判有期徒刑；玉桂嶺與曉基地案則13人遭判死刑，28人遭判有期徒刑。依卷證顯示，其中依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」規定而獲得之受難者或家屬共117位，依促轉條例第6條第3項第1款、第4項規定，其有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於促轉條例施行之日，均應視為撤銷並公告之，且應銷有罪判決前科紀錄。故請促轉會將117位受難者之罪刑宣告撤銷並公告之，且塗銷其前科紀錄。

兩名監委表示，其餘14位受難者，雖因補償基金會查無申請補償卷證或資格不符而未受補償，但調查結果顯示，確屬均為促轉條例第6條第1項之「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件」，及「依促轉條例應予平復司法不法之刑事有罪判」，請促轉會應依同條例第6條第3項第2款及第4項規定，撤銷罪刑宣告之，且塗銷其前科紀錄。

高鳳仙、楊美鈴說明，該案調查期間及完成調查報告時，促轉條例甫通過施行，惟促轉會尚未運作，目前該會已正式掛牌，監察院將6位遭刑求及131位遭判刑村民名單函送該會處理，函請該會分別辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」，及撤銷其罪刑宣告並塗銷前科紀錄，以落實平復司法不法，彰顯轉型正義。