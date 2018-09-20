連署廢除不公選票補助款制度 台聯陳昌輝這麼做

2018-09-20 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯黨台南市東區市議員參選人陳昌輝今天以「主張廢除選票補助款30元」為題，號召萬人連署，萬人站出來反對選票補助款成為候選人賺錢的工具，期望達到定量連署數，將來能夠正式提出公投案。

陳昌輝表示，早年為鼓勵沒有資源的弱勢候選人能夠參選，用事後公費補助的作法，來補貼候選人選舉期間的花費，其立意就是要讓沒有資源的人也有參政的權利。反觀，台灣民主政治運作多年的成果，就是選票補助款成為「強者恆更強；弱者恆更弱」的幫兇，與當年設立此制度的用意已大相逕庭！

陳昌輝說，同樣身為候選人，他反對從國庫預算，用人民納稅錢補助任何政治人物來成就其版圖，這種不公平的選舉制度，只會造成「強者恆強，弱者恆弱」的失衡發展。由於現行法規定候選人得票數需達法定門檻，才有資格領取選票補助款及取回登記保證金。

他認為，具有政黨優勢與資源優勢的候選人本身在競選過程，不論是競選財力花費、募款能力、媒體文宣曝光度都遠超過弱勢候選人，其得票當選條件，確實遠超乎沒資源的候選人許多。若再以「得票數」乘上1票「30元」作為公費補助，顯然「選票」就成為強勢候選人利用國庫來「錦上添花」的工具，讓弱勢候選人可能面臨「雪上加霜」窘境，得票數若不達預期，可能連保證金都要被沒收。

陳昌輝表示，公費選票補助款不該是造成劫貧濟富的幫兇，要建構真正的民主公平選舉，首要改革就是拔除這種不公義的選票補助制度！唯有回歸減少競選經費支出與刪除國庫補助任何候選人的制度，避免國家資源一再成為政治列強與財團合謀瓜分的目標，乾淨政治，就該讓選舉真正回歸「選賢與能」，而非「選錢與權」！