連署廢除不公選票補助款制度 台聯陳昌輝這麼做

2018-09-20 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯黨台南市東區市議員參選人陳昌輝今天以「主張廢除選票補助款30元」為題，號召萬人連署，萬人站出來反對選票補助款成為候選人賺錢的工具，期望達到定量連署數，將來能夠正式提出公投案。

陳昌輝表示，早年為鼓勵沒有資源的弱勢候選人能夠參選，用事後公費補助的作法，來補貼候選人選舉期間的花費，其立意就是要讓沒有資源的人也有參政的權利。反觀，台灣民主政治運作多年的成果，就是選票補助款成為「強者恆更強；弱者恆更弱」的幫兇，與當年設立此制度的用意已大相逕庭！

陳昌輝說，同樣身為候選人，他反對從國庫預算，用人民納稅錢補助任何政治人物來成就其版圖，這種不公平的選舉制度，只會造成「強者恆強，弱者恆弱」的失衡發展。由於現行法規定候選人得票數需達法定門檻，才有資格領取選票補助款及取回登記保證金。

他認為，具有政黨優勢與資源優勢的候選人本身在競選過程，不論是競選財力花費、募款能力、媒體文宣曝光度都遠超過弱勢候選人，其得票當選條件，確實遠超乎沒資源的候選人許多。若再以「得票數」乘上1票「30元」作為公費補助，顯然「選票」就成為強勢候選人利用國庫來「錦上添花」的工具，讓弱勢候選人可能面臨「雪上加霜」窘境，得票數若不達預期，可能連保證金都要被沒收。

陳昌輝表示，公費選票補助款不該是造成劫貧濟富的幫兇，要建構真正的民主公平選舉，首要改革就是拔除這種不公義的選票補助制度！唯有回歸減少競選經費支出與刪除國庫補助任何候選人的制度，避免國家資源一再成為政治列強與財團合謀瓜分的目標，乾淨政治，就該讓選舉真正回歸「選賢與能」，而非「選錢與權」！

  • 南市議員參選人陳昌輝設連署站請大家支持廢除政府對候選人一票三十元的選票補助款制度。（記者王俊忠攝）

    南市議員參選人陳昌輝設連署站請大家支持廢除政府對候選人一票三十元的選票補助款制度。（記者王俊忠攝）

  • 南市議員參選人陳昌輝（左後一）設連署站請大家連署支持廢除政府對候選人一票三十元的選票補助款制度。（記者王俊忠攝）

    南市議員參選人陳昌輝（左後一）設連署站請大家連署支持廢除政府對候選人一票三十元的選票補助款制度。（記者王俊忠攝）

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