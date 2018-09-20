戴資穎心得文、慰安婦銅像遭踹 竟被政院列為「假新聞」

行政院秘書長卓榮泰至民進黨中常會報告，竟將戴資穎臉書心得、慰安婦銅像遭踹，以及中華郵政公開致歉等事件列為假新聞。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-09-20 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕前駐日本大阪辦事處長蘇啟誠之死引起國人對假新聞之省思，政府也擬修法杜絕假新聞。昨（19）日行政院秘書長卓榮泰至民進黨中常會報告，已查出高達712則假新聞，但竟將世界球后戴資穎呼籲改善體育環境、踹慰安婦銅像的藤井實彥事件，以及中華郵政公開致歉等事件列為假新聞，引外界爭論。

據《蘋果》報導，卓榮泰報告時指出，行政院自5月16日成立即時新聞專區，至今查出高達712則假新聞，隨後澄清數字有誤，更正為503則。但其中竟將世界球后戴資穎呼籲改善體育環境、踹慰安婦銅像的藤井實彥事件，以及中華郵政公開致歉等事件列為假新聞，此烏龍引發外界議論。

上個月戴資穎為台灣拿下亞運史上首面羽球金牌後，指出體育環境有待加強，以選手住宿為例盼國家能給予更多支援，而非只注意成績；日本團體 「慰安婦之真相國民運動」代表藤井實彥踹慰安婦銅像，引發輿論延燒；本月財政部標售土地，中華郵政漏寄元大商銀掛號標單，使南山人壽得標，經確認後改為元大商銀標價82.01億元勝出，中華郵政為此致歉，強調會加強訓練。