天時地利人和！外媒指「現為提升台美關係最佳時機」

美中貿易戰延燒，中國數度將川普政府的友台措施批評為打「台灣牌」。（路透）

2018-09-20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易大戰延燒，川普政府祭出的友台措施也遭中方批評為打「台灣牌」，外媒今天刊文引述多名專家說法，指在眾多因素影響下，目前正是提升台美關係的最佳時機。

《美國之音》今天刊出專文指出，華府智庫全球台灣研究中心（GTI）上週舉辦年度論壇，美國前國防官員包士可（Joseph Bosco）表示，美國總統川普與過去的政府不同，不會因行政部門與立法部門立場相左而遭中國分化利用，「因為他（川普）傾向與國會不分黨派，長期以來支持台灣的立場一致」。

包士可進一步表示，美國當局目前在經濟、外交及安全領域上仍有許多對台灣有利的舉動可以執行，他強調，這些友台舉動不僅是中方眼中的「台灣牌」，更對深化台美關係非常重要，認為台灣「無須擔憂成為美中關係中的談判籌碼」。

針對包士可的看法，多名學者也表達類似觀點，美中關係專家、邁阿密大學教授德萊兒（June Dryer）以「所有星星排成一條直線」（all the stars are aligned，意即天時地利人和）的說法，形容目前台美關係的發展契機，此一說法亦獲得美國國會前亞洲安全事務研究員Shirley Kan的認同。