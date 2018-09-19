強制派8成教師擔任選務人員？ 基隆教師反彈

2018-09-19 18:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕距11月24日年底大選剩2個多月，基隆市需要4000多名選務人力，但目前只招到約5成，基隆市教師職業工會祕書長李啟嘉今天在臉書爆料，基隆市政府要求，各校要派出8成教師擔任選務人員，質疑法源站不住腳，也影響學校正常運作；對此，基隆市選委會澄清沒有強迫，實在太缺人，希望各機關單位能盡量協助。

基隆市年底五合一選舉除了市長、市議員、里長等選舉，還合併公投選務，今年全市約250個投開票所，需4000多名選務人員，但目前選務人力還有2000餘名缺口。

李啟嘉今天在個人臉書及臉書社團「基隆人」上發文說，市府要求各校要派出8成教師擔任選務人員，但選務研習在週三下午，國、高中都是有正常課務，調走8成教師學校怎麼運作？「這沒有侵害師生應有的法益嗎？」

另有教師指出，宜蘭等外縣市都是拜託，沒有強迫，選罷法卻規定「受遴派之政府機關職員、學校教職員，均不得拒絕」，痛批是惡法。

「不要時代越進步，行政機關越落後。」李啟嘉說，解決選務人力荒，選務機關本來就有義務積極研討，全面開放合格公民受訓成為選務人員，也要大力處理選務數位化，而不要老是為了兩黨惡鬥，遲遲不進展，甚至只求解決每次的問題，不求根本的進展。

基隆市選委會澄清，沒有強迫各校要派出8成教師擔任選務人員，因為今年公投綁大選，選務繁忙需要更多人力，基隆250個投開票所，需要4000多名選務人員，但目前只招到過半，實在太缺人，希望各機關單位能盡量協助，且選舉是在星期六，不會影響教學，即便週三有選務研習課，教育部也會派代課老師支援。

據了解，內政部及中選會已提出公職人員選罷法修正草案，比例從現行半數以上為現任公教人員，降為三分之一以上，讓選務更有彈性，但草案仍在行政院審查階段，年底地方選舉已經來不及。