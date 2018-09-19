吳敦義南下高雄挺韓國瑜 談到這個哽咽了…

國民黨主席吳敦義今天在行動中常會中致詞時一度哽咽。（記者王榮祥攝）

2018-09-19 17:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天在高雄主持行動中常會，他致詞時提到高雄近況一度哽咽，他說，高雄是他第二個故鄉，看到高雄處境真的很「毋甘」，希望大家能支持韓國瑜當市長，讓高雄重新恢復繁榮。

吳敦義說，韓國瑜當過北農總經理，任內能維持生產者、消費者間的平衡，績效比現任好太多，而原高雄縣以生產為主，高雄市則是消費為主，正好可平衡大高雄需要，韓國瑜的專長可以發揮。

他說，對於很多地方縣市長候選人，自己都是出自客觀因素看待，對高雄則帶有主觀期待，期待韓國瑜可高票當選，重振高雄繁榮，絕不會搞到大雨過後5000個坑洞，繁華區現在變成售租很多。

吳敦義說，看售租在高雄，想到就心情困擾，韓國瑜一定要當選，高雄才有更好機會，讓高雄重新恢復往日繁榮。

吳敦義指出，有足夠信心確保韓國瑜能當選，也相信他會廉能有為，重振高雄，成為中華民國一個繁榮富裕的都市，也希望讓高雄居民能夠均富。

他特別提及，一個公義、和諧社會，決不要清算或鬥爭別人，盼韓國瑜當市長後，能透過都市、兩岸交流，把農漁產品賣出、吸引觀光客來，為高雄帶來更多機會。