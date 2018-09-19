本屆最後施政報告 林右昌：賓士將投資8.8億設廠

2018-09-19 13:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌這屆任內最後1次施政報告指出，基隆近年蛻變與轉型，讓業者對基隆有信心，除了2大工業區業者投資20幾億設廠，國際級車廠台隆賓士也將投資8億8千萬在基隆設廠房及展示中心，是近幾年來較大的投資案，林右昌說，市府會把握每1天，做好每1件事，讓基隆大步向前。

基隆市議會今天召開第18屆第8次定期會，林右昌這屆市長任內最後1次施政報告，細數1363天的施政績效，除東岸停車場改造，還有軍港遷移、爭取到輕軌捷運、中山一、二路拓寬工程、郵輪轉運中心等重大建設都在進行中，逐漸「翻轉基隆悲情的命運」。

林右昌指出，這些施政讓業者看到基隆蛻變，加上山坡地解編等投資環境改善，讓業者願意來基隆投資，目前大武崙和六堵工業區陸續有10多家廠商進駐，投資20幾億元設廠或擴廠。

林右昌今天也宣布1個好消息，繼知名健身中心Worldgym也在義六路興建基隆旗艦店，國際級車廠台隆賓士（Mercedes Benz），將投資8億8千萬，在七堵區明德三路建置廠房及汽車展示中心，廠房2500坪，已向市府申請建照程序中。

另外，北五堵國際研發新鎮產業園區，議會也審議通過規劃費，目標引進「海洋生技、智慧物流、電子科技、研究智庫」業種，是下個階段翻轉基隆經濟的目標。