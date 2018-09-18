侯諷政治不應由政治世家把持 段宜康：他應很肚爛朱立倫

2018-09-18 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨（17日）拋出「政治不應由政治世家把持」說法，疑似在暗諷對手、民進黨新北市長參選人蘇貞昌，對此蘇貞昌今（18日）回應，表示台灣已進入民主選舉的時代，確實已非蔣家一黨獨佔的時代。而綠委段宜康則認為，侯友宜心中應該對新北市長朱立倫很肚爛，否則不會説「政治不應由政治世家把持」。

侯友宜昨在蘆洲區競選總部授證儀式上指出，他沒選舉過，家族甚至沒人選過里長，看到台灣政治長期被政治世家把持，很懷念20幾年前沒有對立衝突的台灣社會，「政治應該屬於全民，而非一黨、一家、一派所把持持」。

「侯友宜講的是蘇貞昌？當然不是。蘇貞昌又沒有當省議會議長的老丈人！」段宜康在臉書表示，侯友宜心中應該對朱立倫很肚爛，否則不會説「政治不應由政治世家把持」。段宜康酸說，侯友宜前兩天去為國民黨台南市長參選人高思博站台時一定很不爽：「你這個草包，如果不是高育仁的兒子、朱立倫的小舅子，憑什麼和我一起選六都市長？」

段宜康說，其實朱立倫的母親就是出身大溪的政治世家。他還在讀書的時候，朱爸爸更當了桃園縣議員；後來高升選上國大代表。「今日台灣像朱立倫這種本家、岳家『雙管』完整的政治世家，也算少有了」、「侯董，你的心情大家都懂！」。