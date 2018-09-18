麥寮鄉長選舉風波止血？ 許忠富、蔡長昆拱範宮立誓

2018-09-18 13:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕麥寮鄉長許忠富在下屆鄉長選舉登記截止前宣佈退選並表示將轉戰立委，鄉代會主席蔡長昆同額參選，不戰而勝，引發政壇震撼，今天早上許忠富偕同蔡長昆前往麥寮拱範宮，在百位鄉親陪同見證之下向天上聖母立誓，立委蘇治芬當監誓人，盼能為此次風波劃下休止符。

參加監誓的地方仕紳，包括鄉代表、村長、社區理事長、老人會會長、農會理監事，各村頭人士共百人一起見證。

許忠富說，他一直信奉媽祖婆，希望在媽祖的見證下，向鄉親說明，放棄選鄉長，未來要挑戰立委職務，目的就是為了地方快速發展，希望中央資源貢獻地方，沒有特別的政治利益，一心一意為了替故鄉打拚，麥寮是全國經濟最大的經濟重鎮，也是世界上產值最大的鄉鎮，麥寮需要更多資源，他所做所為是為了公，而非私利，希望大家能支持。

許忠富誓言，他從政15年，受聖母保庇，一路走來都秉持參與政治就是要服務眾人，不敢抱持經營私利，默默的在付出和打拚。在重要的關鍵時刻選擇向中央邁進，希望透過眾神明的保佑和加持，未來可以做更多的代誌，服務更多的鄉親。

鄉代會主席亦是鄉長參選人蔡長昆也立誓，為了擴大服務鄉親，參加這屆的麥寮鄉長選舉，在聖母和眾神明前鄭重的立誓，若是當選鄉長，一定秉持以下原則：

一、杜絕親人干政，禁止一等親屬踏入鄉公所一步。

二、延續許忠富鄉長的施政，在這基礎下，繼續原來麥寮鄉的各項建設規劃，不可能做違背人民利益的代誌。

三、為了順利推動鄉政，鄉公所的所有人事布局維持不變，我會在優質的公所團隊之下認真推動鄉政，絕對不會讓大家失望。

相關影音