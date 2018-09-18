花蓮救濟米「傅崐萁」消失了！花蓮鄉親議論紛紛

花蓮縣新任代理縣長蔡碧仲將秋節弱勢物資上傅崐萁的名字改成「花蓮縣政府關心您」。（花蓮縣政府提供）

2018-09-18 11:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府每年三節發送弱勢家庭白米物資，過去都是由前縣長傅崐萁招集弱勢戶到定點，親自與夫人、立委徐榛蔚一一發送，新任代理縣長蔡碧仲上任後立馬改變，除將傅崐萁名字改成「花蓮縣政府」，昨晚也臨時發出公告20日以後先暫緩領取，改由親送到府的方式，但遭到許多花蓮鄉親上網痛罵：「浪費人力物力」、「沒用手機的不就收不到訊息了」、「改來改去幹什麼」，縣議員笛布斯顗賚也在臉書痛罵：「一上任，政策亂七八糟」，不過，也有支持的網友認為：「專人送達比較有尊嚴，過去排隊領米像難民」。

蔡碧仲說，他認為行政機關還是要嚴守行政中立，使用的都是納稅人的錢，因此會用貼紙，把原本物資白米上的傅崐萁名字改成「花蓮縣政府關心您」，發送方式，也將請專人或者是宅配到府的方式，親送到每一戶弱勢家庭中，改變以往招集弱勢戶拿著領取單，到定點排隊領取白米，而有些領取通知單，在他上任前就已經發送出去，今天有些鄉親仍依預定的時間到現場領取，也請各公所對於來不及收到通知的民眾，仍是要發送，要求各公所勿讓鄉親白跑一趟。

蔡碧仲強調說，「僅是做法上的改變，縣府正全力處理，採多管齊下，絕無不發放情事」，希望使鄉親以有尊嚴的方式取得縣府提供的秋節物資，以親送到府的方式進行配，一改過去要求民眾到定點排隊領取，改正不必要的儀式性行為。對於已經依照先前通知函，前往定點的民眾，一樣會現場發放，不會讓民眾空手而歸，希望公所能確實協助，絕無網路謠言不發放的情事，一定能領到物資，請民眾安心，也無外傳耗費數額大改包裝一事，希望民眾能傳遞正確的資訊。

不過昨晚的縣府簡訊通知已在花蓮網路社群炸開，許多花蓮人上網留言怒說：「中秋佳節快到了，先從弱勢家庭開刀，不知道又要多花少人力物力」、「做愛心也要分黨派」、「有多少鄉鎮村里要發放~幾千幾百戶要用多少人力、物力，專人送達？」、「一個據點一個據點來發放，總比用大量人力來專人送達還好吧！」、「代理的不是說縣務一切正常運作嗎？那現在到底是在幹嘛呢？」、「不去領了啦」。

縣議員笛布斯顗賚在臉書上說：「代理縣長因為米上面有花蓮縣長傅崐萁的名字，決定花百萬重新包裝，然後再請宅配寄到鄉親家裡。」、「好的，一上任，政策亂七八糟，真是好啊！」，許多花蓮人也留言支持議員看法，留言說：「原本好事一樁，現在卻弄得烏煙瘴氣」、「莫名其妙，要去領領不到，害鄕下人都白跑一趟」、「早上有村民去噗空都回家了」。