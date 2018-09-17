北市公衛系統成駭客「練功房」 70多個網站全下架檢查

為確保資安，北市府將衛生局官網外與衛生局相關的70至80個網站全數下架檢查。（資料圖）

2018-09-17 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公衛系統傳出個資外洩疑雲，北市公衛資訊管理系統遭植入木馬病毒，據傳外洩筆數達600萬筆。為確保資安，北市府將衛生局官網外與衛生局相關的70至80個網站全數下架檢查，安全無虞再提供民眾使用。而究竟是業者系統漏洞，還是蓄意外洩，目前仍待釐清。

本報曾報導，被駭的北市公衛資管系統，是由慧智達科技公司負責建置、管理，其內可細分為健康管理個案管理系統、精神病患管理系統、生育補助、行政資訊、績效管理、聯合稽查管理、資料庫稽核管理、統計分析報表等70多個子系統。該公司也負責台北市健康雲系統，幫助市民做個人健康管理，可記錄生理量測資料、健檢與疫苗接種紀錄，以及身心健康問卷的評估結果，每年約10多萬人次使用。

據《蘋果》報導，台北市衛生局資訊室主任賴敏玲指出，自上週媒體報導資安疑雲事件，北市府系統網路流量占滿所有頻寬，「感覺每名駭客都拿衛生局系統練功」，因此只好將衛生局官網外70至80個相關網站全數下架，資訊室目前全員加班檢查，待檢查過後再重新上線，盼民眾耐心等候。