與藍委會面 黃煌雄坦言：7月中前看不到內部公文

國民黨立委因「張天欽事件」，前往促轉會拜訪主委黃煌雄，黃煌雄向藍委嚴正表示，張天欽絕對是個案，但也提到，在7月中旬以前，內部很多公文他都沒看到，8月才步上常軌。（記者方賓照攝）

2018-09-17 11:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委因「張天欽事件」，前往促轉會拜訪主委黃煌雄，黃煌雄向藍委嚴正表示，張天欽絕對是個案，但也提到，在7月中旬以前，內部很多公文他都沒看到，8月才步上常軌，他也覺得張天欽也接受指揮，沒有再看不到公文，對於張天欽事件沒有想到，也很意外。

國民黨團書記長曾銘宗今率10名國民黨立委前往促轉會拜會黃煌雄，曾銘宗表示，促轉會被自認為「東廠」，公信力已經蕩然無存，國民黨贊成轉型正義，但由促轉會推動已經不適格，國民黨團強烈主張廢除促轉會，在廢促轉會之前，全面停止運作，並全面清查促轉會裡面的「張天欽們」。

國民黨立委賴士葆則說，黃煌雄在台灣享有一定的公信力與社會地位，他為黃煌雄叫屈，認為促轉會中的深綠人士架空黃煌雄，黃應帶頭請辭，把促轉會解散掉，如果要平反受難者，可以把二二八賠償條例擴大，相關法律補強就可以，不需要有促轉會。

國民黨立委費鴻泰認為，促轉會反民主，完全走向獨裁，前副主委張天欽的秘密會議並不是第一次，是一群人直接挑戰黃煌雄，假借轉型正義搞清算鬥爭，還提及國民黨新北市長候選人侯友宜，是為了選舉抹黑一個人。

黃煌雄聽完9位國民黨立委談話後，情緒略顯激動地說，他從政30多年多年來，是他一生遭受到最大的控訴，他一生以黨外人士自居，反對威權，延襲到現在，沒有想到因為擔任促轉會主委，被加上很多很多他一生無法想到的名詞到他頭上。

黃煌雄嚴正表示，「張天欽案」絕對是個案，絕對是單一事件，張天欽的辦公室在他辦公室隔壁，張天欽開這個會，事前沒跟他周知，事後沒跟他報備，是從錄音帶內容才知道在講什麼，內容不是我同意的，不會是系統性的，總統府、行政院怎麼會知道呢？這是張天欽的個人行為。

黃煌雄說，如果要查促轉會委員會會議的資料，只要走完法定程序，就可以讓所有會議資料公開，只要大法官會議決議促轉會違憲、立法院決議廢促轉條例，促轉會沒有第二句話，絕對尊重。

黃煌雄還提到，促轉會6月1日上班，人員沒到齊，軟硬體設備不完整，6月薪水也發不出來，他也坦承，到7月中旬以前，內部很多公文他都沒看到，到8月才步上常軌，也覺得張天欽也接受指揮，以前所發生的看不到現象就沒有了，沒有想到也很意外有8月24日的事件，討論的會是這種內容，他內心的痛，不會比所有人更少。

黃煌雄強調，促轉會一定會嚴正認真面對這個案，已經啟動內部調查，非常歡迎如果立院成立調查委員會調查，也歡迎監委調查，他也懇請外界不要因為張天欽的個案，把整個促轉會抹殺掉。

國民黨立委則對黃煌雄提到7月中旬以前看不到公文大感訝異，直呼黃是被架空，認為是組織性的問題，整個促轉會都是嫌疑犯，藍委隨後集體離開現場，揚言要全刪促轉會預算，廢促轉條例。

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