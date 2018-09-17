台灣民意基金會民調：36％盼台灣獨立 23％支持維持現狀

台灣民意基金會董事長游盈隆（右二）17日公布「台灣人眼中的蔡英文總統」全國性民調，邀請政治評論家詹錫奎（左起）、世新大學教授彭懷恩、前立委簡錫堦與談。（記者簡榮豐攝）

2018-09-17 10:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今發佈最新民調，台灣統獨傾向方面，36.2%認為未來台灣獨立比較好，26.1%認為未來兩岸統一比較好，23.2%認為未來維持現狀比較好。另有16.2%未答。

民調報告分析，台灣人統獨傾向近兩年發生戲劇性的變化，期盼「未來兩岸統一」者從一成五躍升到兩成六，而期盼「未來台灣要獨立」者從五成一銳減到三成六；同時，期盼「未來仍維持現狀」者基本上都在兩成五上下擺盪。

民調報告分析，這結果打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思，「兩岸統一」現在已經超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項。這是一個非同小可的演變，代表統派支持者的一次大躍進。其內在成因恐相當複雜，需審慎釐清，嚴肅以對。

交叉分析顯示，除了45至54歲民眾之外，每一個年齡層，期盼未來台灣要獨立的人，都高於期盼兩岸要統一及維持現狀的人。45至54歲者有約三成三的人期盼未來兩岸要統一，期盼獨立者兩成七，期盼維持現狀者兩成五。

在政黨支持者方面，六成七民進黨支持者期盼台灣獨立，四成六的國民黨支持者期盼兩岸統一。時代力量支持者近五成的人期盼台灣獨立，親民黨則有五成三的人期盼兩岸統一。

民調也針對「同性婚姻相關議題公投案」的投票意向進行探討，詢問「會不會為了同性婚姻相關議題去投公投票？」結果顯示，28.2%民調表示一定會，19%可能會，20.8%可能不會，28.4%絕對不會，3.7%沒意見、不知道。

本次民調是由財團法人台灣民意基金會委託山水民意公司執行。訪問對象為全國20歲以上成年人。以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣。訪問日期為107年9月9日至107年9月11日。有效樣本1075人。抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2.99個百分點。依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。