宣傳車遭女學生比中指 統促黨氣到攔人飆三字經

統促黨成員李承龍（右）不滿遭女學生比中指，半路攔人飆罵。（圖片擷取自李承龍臉書）

2018-09-16 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕「中華統一促進黨」今開著「慰安婦」宣傳車行駛在台北街頭，但過程中遭路過的女學生比中指，統促黨成員李承龍氣得追上前理論，甚至飆罵髒話，被罵的女學生顯得有些驚恐，頻頻道歉。

李承龍今日下午發布一段臉書直播，指他們的慰安婦宣傳車遭女學生比中指、竊笑拍照。李承龍氣不過將人攔下，且疑似飆罵三字經、臭俗辣等髒話，痛批對方「他媽的抗議日本人妳在不爽，妳給我比什麼中指？」

被罵的女學生解釋，她是針對車上的反台獨標語，而非慰安婦，李承龍則說，即便立場不同，也不應該侮辱對方，因此他沿路反罵女學生，讓她們體會被辱罵的感覺。

另外兩名統促黨成員也在旁幫腔，稱他們是在為慰安婦爭取權益，還要女學生們回家問問自己的阿嬤，是否真的有這段歷史。兩人最後走回車上，強調是因為女學生比中指在先，他們才會有後續的行為。

統促黨成員激烈的言行引起網友批評，「國中生都要用嗆的XD」、「小妹妹也計較，這幫人...」、「這島上有這種大人，難怪小妹妹會台獨」。作家溫朗東也在臉書上表示，「統促黨候選人公然恫嚇台灣少女，只因為少女看到反台獨的宣傳車比了中指。拿中國的錢，在台北橫行無阻」、「刻意追上去近距離仗著年紀、身形、人數優勢大小聲，就是流氓行徑。」