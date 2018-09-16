陳其邁首支競選影片 柯P團隊林欽榮擔綱

2018-09-16 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳其邁競選辦公室今起推出「相信，熟悉的陳其邁」系列競選影片，首支影片主角由柯P團隊、現任台北市副市長林欽榮擔綱，林欽榮曾在陳其邁代理高雄市長時擔任工務局長，訪談中他細數陳其邁如何在短短三個月內，化解各種瓶頸及層層關卡，為拆除高雄臨港線圍牆邁出第一步，成功推動高雄市港合一，奠定現今亞洲新灣區基礎。

林欽榮在影片中指出，過去高雄市區及港區由於圍牆阻隔，呈現對立且封閉狀態，陳其邁擔任高市代理市長時，雖然任期不長，但對市港合一推動非常重視、積極。他回想，陳其邁當時曾特別要求鐵路局長南下高雄，在他自己陪同下，3人一起在臨海線上邊走邊談，還同步打給行政院長討論。

林欽榮說，若不是國防部、鐵路局及港務局都同意，港區碼頭是無法打開的，很榮幸參與高雄歷史性的一刻，打開臨港線的圍牆，就是高雄命運開始翻轉的關鍵一步。強調，這是無法強硬要求的，只有陳其邁發揮高度協調能力，透過不斷溝通，才能達成圓滿的成果。

林欽榮表示，由於陳其邁的魄力與遠見，拆除臨港線圍牆，這座城市終於連結海洋，也由於陳其邁規劃了光榮碼頭到真愛碼頭，奠定了葉菊蘭代理市長的水岸花香，以及陳菊市長「亞洲新灣區」的基礎。

陳其邁競辦表示，除這支影片外，接下來會陸續發表由過去曾與陳其邁共事、互動過的專家人士，從他們自身經驗中闡述陳其邁「這個人」，讓民眾更能夠從其他角度，認識陳其邁豐富而謙和的一面。

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