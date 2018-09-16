竹市議員施乃如競總成立 柯建銘、林智堅到場力挺

施乃如成立競選總部，市長林智堅（左）、立委柯建銘都前往相挺。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-16 16:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市議員施乃如競選總部今天成立，施乃如上屆當選後勤跑基層，積極協助市民解決交通、民生大小問題，親民熱忱形象深植人心，成南區清新戰力，本次爭取連任，盼持續用熱忱的心來服務市民。今日成立競總舉辦茶會邀請市民「來坐」，一同聊對南區的未來期待，展現一貫親民形象。

立法委員柯建銘、市長林智堅以及議員鄭宏輝等人到場力挺。竹市南區自新竹火車站後站起，經清大南大校區到青草湖一帶，因臨近竹科、大學城，移入年輕人口增多，施乃如上屆首次參選就獲最高票，就任後著重選區內親子、交通、觀光、基礎建設等議題，曾於竹蓮市場設立行動服務站，將服務處搬到街頭，從法律諮詢到發送住警器，即刻解決民眾生活難題，更常態性與民間團體合作，邀請弱勢兒童用餐、進行戶外活動，以多元創意方式扶弱。

林智堅力挺施乃如，他說乃如當初放棄在台北最熱愛的工作，選擇回到家鄉來為新竹市服務，相信過去4年她的積極與努力沒有讓南區的鄉親失望，她勤跑基層，市民提出的各項請托，無論是交通、路平、公園遊憩設施的改善，總是二話不說與市府團隊會勘，積極為民眾解決問題，深受南區選民肯定，林智堅向在場的眾多鄉親呼籲，一起做施乃如的後盾、支持她、給她鼓勵，幫助她協助市府讓新竹市與南區更美好。

施乃如指出，問政以來的4年，是新竹市改變最大的一段時間，南區位處後站，因鐵道橫跨而逐漸沒落，但林智堅上任後與議會合作，將前後站地下道改造、設置轉運站，暢通舊城區與後站之間，年輕人紛紛進駐後站開店，吸引許多觀光客，未來將持續與市府協力，推動南區觀光，並加強南區基礎設施，盼打造更宜人的居住環境。