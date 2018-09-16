連續兩年蟬聯最幸福城市！「幸福」成竹市年底選戰關鍵字

2018-09-16 14:11

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市連續兩年蟬聯全台最幸福城市，而「幸福」兩字也成了年底竹市三合一選舉最多人使用的競選字眼，除爭取連任的市長林智堅打出「幸福特攻隊」，從竹市議長轉戰市長選舉的無黨籍市長參選人謝文進也以「幸福推手」為主，不同黨派市議員參選人也都高掛「幸福」，讓竹市選戰吹起「幸福風」！

市長林智堅爭取連任，率12名黨內議員選將共組幸福特攻隊，期盼延續幸福施政，而這股「幸福感」也外溢到其他陣營，不分藍綠紛紛將「幸福」作為此次選舉主軸，成為市區各大看板「關鍵字」。

林智堅此次組幸福特攻隊，以不攻擊、不抹黑、不造謠，要有牛肉與政見的「三不一要」做為選戰基調，希望用政績爭取市民支持。

同時，民進黨內多名市議員也以「幸福」做為競選主軸，像角逐北區市議員連任的李妍慧，就喊出「好政推手、幸福您有」，東區爭取連任的市議員曾資程、劉聲正也各以「幸福進行市」、「打造幸福城市」作為選舉slogan。首次參選東區市議員的新人曾文濤也以「幸福接力」作為標語，另一位資深幕僚出身的賴稟豐則打造「幸福城市、信賴稟豐」slogan，都與林智堅隔空呼應。

而這股幸福風不分藍綠，也吹到其他黨派候選人，從市長到議員選將不約而同都打出「幸福牌」，包括無黨籍現任市議會議長謝文進就主打「守護幸福」、「幸福推手」，日前赴竹科也說要「補好新竹市的幸福缺口」；國民黨籍議員蕭志潔爭取連任，也以「希望城市、幸福社區」為選舉基調。至於捲土重來欲參選香山區的無黨籍前議員林梅華，這次也不約而同喊出「童心協力、創造幸福」。

新竹市連續兩年獲全台最幸福城市，這股氛圍逐漸翻轉過去被視為藍大於綠的竹市政治板塊，市民已不分顏色、只要建設。從市長到議員各選將也注意到這股現象，選舉看板紛紛出現「幸福關鍵字」，也成為竹市選舉特殊景象。