Google地圖爆「3會更名戰」 黨產會遭惡搞加註「西廠」

黨產會在Google地圖上名稱，被人惡搞加註為「不當黨產處理委員會-西廠」，錯誤名稱至今仍未修正。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-09-15 19:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會副主委張天欽因「東廠說」失言請辭下台後，負責轉型正義另一機關黨產會，在Google地圖上名稱今天被人惡搞加註為「不當黨產處理委員會-西廠」，錯誤名稱至今仍未修正。

據調查，促轉會錄音洩密事件本週三爆發後，Google地圖上「促進轉型正義委員會」名稱一度被人改成「東廠」，不過現已恢復原名，去除東廠字眼。

關於張天欽事件錄音一事，知情人士透露，洩密者吳佩蓉當天參與私下會議時，並非私下偷錄音，與會者早知吳女有在錄音，原以為錄音是要做交辦筆記，不料卻將錄音故意放出去。

知情人士察覺，竄改Google地圖行徑也是一連串有計畫行動，不僅促轉會、黨產會兩機關名稱被改，連中選會的名稱也被人竄改。

據了解，自從13日「以核養綠」公投提案人黃士修展開絕食抗議後，當晚Google地圖上的中選會名稱數度被改成「民進黨東廠中央選舉委員會」、「西廠」字眼；隨後晚間9點多，國民黨文傳會發言人洪孟楷於臉書發文宣稱，「被稱東廠只是剛好」。

知情人士指出，當天中選會發現被人亂改名後，立刻向谷歌公司反映，曾多次將名稱修回「中央選舉委員會」，但對方網軍整晚一直改回「東廠」，雙方不斷在地圖上進行來回改名戰，最後谷歌公司才回報給美國總公司，禁止更名後才阻止「被改名」鬧劇。

對於黨產會遭改名「西廠」，黨產會發言人施錦芳今天回應說，黨產會將於週一正式向Google公司反映此事，地圖名稱怎會給人亂改，轉型正義是非常嚴肅之事，不應以戲謔方式，國家成立黨產會是背負國人諸多期待，將持續公正推動轉型正義，清查不當黨產。