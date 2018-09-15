立委提案修法 將虛擬通貨納入洗錢防制規範

2018-09-15 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕鑒於近年興起的虛擬通貨，有被不肖份子用於混淆金錢流向的跡象，國民黨立委許毓仁將提出「洗錢防制法」修正草案，將虛擬通貨納入規範，藉此健全洗錢防制，以因應亞太防制洗錢組織 Asia/Pacific Group on Money Laundering（APG）的第三輪評鑑，並防杜虛擬通貨的不當運用。

許毓仁指出，這次他所提出的修正案版本參酌歐盟第五號洗錢防制指令，將虛擬通貨納入洗錢防制的一環，修法通過後在台灣的虛擬通貨交易所都須負有洗錢防制相關義務，讓虛擬通貨交易所比照其他指定的非金融事業或人員，負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易報告等義務。

許毓仁強調，由於我國行政部門尚未決定是否納管虛擬通貨，也未指定主管機關，因此這次修法是採取階段性立法，先將虛擬通貨交易所納入洗錢防制法的「非金融機構」，監管責任則歸法務部，以及早填補洗錢防制的漏洞，未來確立虛擬通貨的業別與主管機關後，如有必要再做修正。

許毓仁認為，金管會作為虛擬通貨的監管單位責無旁貸，但是APG評鑑迫在眉睫，行政院對於虛擬通貨如何納入洗錢防制法，以及由誰擔任主管機關，開會後仍無結論，與其糾結於難解的爭議，相關部門拒絕承擔責任，他建議務實一點，先由洗錢防制的主管機關法務部處理，待將來虛擬通貨的主管機關明朗化後，如有必要再作調整。